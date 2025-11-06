Вузьким місцем впровадження AI є люди та процеси

6 ноября 2025 г., 17:25

Останнім часом на пропалу цитували дослідження MIT, головний висновок (точніше, найпопулярніший) якого звучав так: «95% пілотних GenAI-проєктів у компаніях не дають віддачі». Все змінюється швидко, і вже через два місяці картина інша.

Згідно з дослідженням Wharton School і GBK Collective (жовтень 2025 року, вибірка 800 топменеджерів великих компаній з виручкою понад 50 млн дол. і штатом більш як 1000 осіб), 72% підприємств впровадили формальні системи вимірювання ROI, при цьому 74% керівників фіксують позитивну віддачу від інвестицій. Щотижневе використання AI зросло до 82% (проти 37% у 2023 році), щоденне – до 46%.

Технологія закріпилася в стандартних бізнес-процесах: аналіз даних (73%), підсумовування документів (70%), редагування текстів (68%), створення звітів (68%), генерація ідей (66%). Критичний фактор успіху – фокус на повторюваних завданнях з вимірюваним приростом продуктивності, а не на експериментальних проєктах. 66% компаній виділяють на AI понад 5 млн дол. на рік. При цьому 30% технологічного бюджету спрямовується на внутрішній R&D для створення кастомних рішень.

Проблема змістилася з технологій на людський капітал. Основні бар'єри: нестача фахівців з просунутими технічними навичками (49%), недостатня ефективність програм навчання (46%), дефіцит базової AI-грамотності (43%). Інвестиції в навчання знизилися на 8 п.п., впевненість в ефективності навчання впала на 14 п.п. 14% компаній вважають наймання нових фахівців ефективнішим, ніж перекваліфікацію наявного персоналу.

Додатковий ризик – атрофія професійних навичок співробітників при надмірному використанні AI (цим стурбовані 43% керівників, серед VP+ – 53%). 17-18% топменеджерів планують скоротити найняття стажистів і джуніорів, переосмислюючи вимоги до молодших позицій.

Лідери з впровадження AI та ROI: Tech/Telecom (94% використовують щотижня, 88% бачать позитивний ROI), Banking/Finance та Professional Services (по 83% з позитивним ROI). Відстають: Retail (63% використовують щотижня, 54% бачать ROI). За функціями лідирують IT (68% використовують щодня), HR (51%), закупівлі (52%).

Автори дослідження відзначають, що після 2023 року «досліджень» і 2024 року «експериментів» 2025 став роком «Відповідального прискорення». Вузьким місцем при цьому стали не технології, а люди та процеси.

