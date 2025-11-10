Ключовий керівник Intel по напрямку АІ-рішень для ЦОД переходить у AMD

10 ноября 2025 г., 14:35

0

Tweet

Як повідомляє CRN, компанія Intel втрачає високопоставленого керівника, який відповідав за стратегію АІ-прискорювачів Gaudi, у сфері центрів обробки даних. Саураб Кулкарні (Saurabh Kulkarni), віцепрезидент з управління продуктами АІ для ЦОД, оголосив про що має намір приєднатися до конкурента - AMD.



Перехід відбувається на тлі того, як AMD випереджає Intel у протистоянні гіганту АІ-інфраструктури Nvidia. Стратегія AMD у сфері ЦОД дозволила їй залучити OpenAI як великого клієнта та отримати зростаючий інтерес від інших провідних технологічних компаній. Це дало генеральному директору AMD Лізі Су (Lisa Su) впевненість заявити, що компанія "на шляху" до досягнення десятків мільярдів дол. річного доходу від свого бізнесу Instinct GPU до 2027 року.



Кулкарні, який пропрацював в Intel трохи більше двох років, залишає компанію у критичний момент. Процесорний гігант нещодавно переглянув свою АІ-стратегію у напрямку рішень для центрів обробки даних під керівництвом нового генерального директора Ліп-Бу Тана (Lip-Bu Tan), який очолив компанію у березні. Це сталося після того, як виробник чипів не зміг досягти скромного цільового показника доходу у 500 млн дол., встановленого для чипів Gaudi у 2024 році.



Представник Intel підтвердив інформацію щодо Кулкарні та повідомив, що його обов'язки тимчасово візьме на себе Аніл Нандурі (Anil Nanduri), віцепрезидент з виходу АІ-продуктів на ринок.



Кулкарні приєднається до низки технічних лідерів, включно з Ронаком Сінгхалом (Ronak Singhal) та Робом Брукнером (Rob Bruckner), які залишили Intel цього року. Ці зміни відбуваються на тлі того, як Ліп-Бу Тан активно залучає зовнішніх керівників на ключові позиції в АІ та центрах обробки даних та робить пріоритетом залучення та утримання інженерних талантів.



Тан просуває перетворення Intel на "інженерно-орієнтовану компанію" як частину плану, який включає стратегічні зміни та масштабну реструктуризацію. До своїх останніх обов'язків в Intel Кулкарні займався просуванням архітектури Gaudi, керував міжфункціональною командою з управління продуктами для систем, програмного забезпечення та дизайну чипів, а також сприяв стратегії кремнієвої фотоніки для інтерконекту GPU.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI