PowerWalker презентувала нові трифазні ДБЖ потужністю до 80 кВА

2 декабря 2024 г., 15:35

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Компанія Diweave, офіційний дистриб'ютор PowerWalker в Україні, повідомила, що вендор презентував нові трифазні ДБЖ серії VFI 20-80K TAP PF1 3/3.



Нова серія містить три варіанти конфігурацій VFI 20-80K TAP PF1 3/3 BX/BI/BE із зовнішніми/внутрішніми/без - батарейними комплектами.



Так TAP PF1 3/3 BХ — це версія ДБЖ, що призначена для роботи із зовнішніми батарейними масивами, що сумісні з літієвими батареями. Серед її особливостей слід відзначити наявність моделей потужністю 60 кВА і 80 кВА, які є унікальними у портфоліо. Також це дуже компактне рішення порівняно з іншими трифазними рішеннями.



Конструкція силового модуля та окремий акумуляторний відсік спрощують обслуговування та обслуговування. Налічується оптимізоване управління батареями (OBM).



Зазначена наявність спеціального покриття на друкованих платах PCBA для підвищення надійності в запиленому середовищі, зниження таких ризиків, як внутрішнє коротке замикання, і підвищення загальної довговічності.



Оптимізована паралельна технологія усуває традиційну систему «головний ДБЖ-підлеглий ДБЖ», знижуючи ризик єдиної точки збою та забезпечуючи безперервну роботу ДБЖ та спрощене обслуговування. Підтримується гнучка конфігурація батареї.



Ключові характеристики:



• 20, 30, 40, 60, 80 кВА 3/3 фазні баштові ДБЖ;



• Гнучка конфігурація батарей від 32-44 шт.;



• Коефіцієнт вихідної потужності 1;



• Потужний зарядний пристрій: 20A/30A/40A/60A/80A (ВХ);



• 5-дюймовий кольоровий сенсорний дисплей, розміщений під кутом нахилу;



• Два слоти для інтерфейсних карток.



Кардинально нове:



• Повністю оновлена структура та дизайн ДБЖ: Зручний РК-дисплей, ДБЖ займає меншу площу, ДБЖ сумісний з літієвими батареями



• Покриття PCBA: покращений захист і надійність і довговічність у складних середовищах, мінімізує ризик внутрішнього короткого замикання, оснащений стандартним пилозахисним фільтром, сертифікованим відповідно стандартам UL 900.



• Оптимізована паралельна технологія: забезпечує безперервний вихідний струм від ДБЖ без використання паралельних кабелів, дозволяючи індивідуальне обслуговування пристрою без байпасного вимикача, усуває налаштування «головний ДБЖ - підлеглий ДБЖ», підвищуючи надійність шляхом усунення точок збою.



• Нижча загальна вартість володіння завдяки модульній системі: легкий силовий модуль (≦25 кг) дозволяє легке обслуговування однією людиною, модульна конструкція вентилятора забезпечує легкий доступ спереду для замін.



• Дизайн і оптимізоване керування батареями. OBM пропонує триступеневу зарядку: форсоване заряджання, зарядку, що плаває, та спокій, OBM збільшує термін служби акумулятора до 50% порівняно з крапельною зарядкою.



• Усі функції, згадані для версії BX, також стосуються версії BI окрім дуже потужного зарядного пристрою, який є унікальним для версії BX.



Версія ДБЖ TAP PF1 3/3 ВІ із внутрішніми батареями має всі зазначені вище характеристики, окрім таких особливостей:



- Зарядний пристрій 20A.



- Моделі 20k-40k мають однаковий розмір корпусу, підтримуючи до 2 рядів батареї.



- Моделі 60k-80k мають більший розмір корпусу, підтримуючи до 4 рядів батареї.



- Стандартна версія містить внутрішній акумулятор, що забезпечує 3,5 хв часу роботи від батарей при 100% навантаженні.



- Акумуляторна батарея призначена для легкого обслуговування як зі сторони передньої, так і задньої панелі для доступу до неї.



Всі моделі серії мають Європейську декларацію відповідності СЕ та всі сертифікати/декларації відповідності українського зразка.



Також зазначається, вся продукція PowerWalker має офіційну гарантію від виробника – 24 місяці.

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