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PowerWalker презентувала нові трифазні ДБЖ потужністю до 80 кВА

2 декабря 2024 г., 15:35
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PowerWalker презентувала нові трифазні ДБЖ потужністю до 80 кВА

Компанія Diweave, офіційний дистриб'ютор PowerWalker в Україні, повідомила, що вендор презентував нові трифазні ДБЖ серії VFI 20-80K TAP PF1 3/3.

Нова серія містить три варіанти конфігурацій VFI 20-80K TAP PF1 3/3 BX/BI/BE із зовнішніми/внутрішніми/без - батарейними комплектами.

Так TAP PF1 3/3 BХ — це версія ДБЖ, що призначена для роботи із зовнішніми батарейними масивами, що сумісні з літієвими батареями. Серед її особливостей слід відзначити наявність моделей потужністю 60 кВА і 80 кВА, які є унікальними у портфоліо. Також це дуже компактне рішення порівняно з іншими трифазними рішеннями.

Конструкція силового модуля та окремий акумуляторний відсік спрощують обслуговування та обслуговування. Налічується оптимізоване управління батареями (OBM).

Зазначена наявність спеціального покриття на друкованих платах PCBA для підвищення надійності в запиленому середовищі, зниження таких ризиків, як внутрішнє коротке замикання, і підвищення загальної довговічності.

Оптимізована паралельна технологія усуває традиційну систему «головний ДБЖ-підлеглий ДБЖ», знижуючи ризик єдиної точки збою та забезпечуючи безперервну роботу ДБЖ та спрощене обслуговування. Підтримується гнучка конфігурація батареї.

Ключові характеристики:

• 20, 30, 40, 60, 80 кВА 3/3 фазні баштові ДБЖ;

• Гнучка конфігурація батарей від 32-44 шт.;

• Коефіцієнт вихідної потужності 1;

• Потужний зарядний пристрій: 20A/30A/40A/60A/80A (ВХ);

• 5-дюймовий кольоровий сенсорний дисплей, розміщений під кутом нахилу;

• Два слоти для інтерфейсних карток.

Кардинально нове:

• Повністю оновлена структура та дизайн ДБЖ: Зручний РК-дисплей, ДБЖ займає меншу площу, ДБЖ сумісний з літієвими батареями

• Покриття PCBA: покращений захист і надійність і довговічність у складних середовищах, мінімізує ризик внутрішнього короткого замикання, оснащений стандартним пилозахисним фільтром, сертифікованим відповідно стандартам UL 900.

• Оптимізована паралельна технологія: забезпечує безперервний вихідний струм від ДБЖ без використання паралельних кабелів, дозволяючи індивідуальне обслуговування пристрою без байпасного вимикача, усуває налаштування «головний ДБЖ - підлеглий ДБЖ», підвищуючи надійність шляхом усунення точок збою.

• Нижча загальна вартість володіння завдяки модульній системі: легкий силовий модуль (≦25 кг) дозволяє легке обслуговування однією людиною, модульна конструкція вентилятора забезпечує легкий доступ спереду для замін.

• Дизайн і оптимізоване керування батареями. OBM пропонує триступеневу зарядку: форсоване заряджання, зарядку, що плаває, та спокій, OBM збільшує термін служби акумулятора до 50% порівняно з крапельною зарядкою.

• Усі функції, згадані для версії BX, також стосуються версії BI окрім дуже потужного зарядного пристрою, який є унікальним для версії BX.

Версія ДБЖ TAP PF1 3/3 ВІ із внутрішніми батареями має всі зазначені вище характеристики, окрім таких особливостей:

- Зарядний пристрій 20A.

- Моделі 20k-40k мають однаковий розмір корпусу, підтримуючи до 2 рядів батареї.

- Моделі 60k-80k мають більший розмір корпусу, підтримуючи до 4 рядів батареї.

- Стандартна версія містить внутрішній акумулятор, що забезпечує 3,5 хв часу роботи від батарей при 100% навантаженні.

- Акумуляторна батарея призначена для легкого обслуговування як зі сторони передньої, так і задньої панелі для доступу до неї.

Всі моделі серії мають Європейську декларацію відповідності СЕ та всі сертифікати/декларації відповідності українського зразка.

Також зазначається, вся продукція PowerWalker має офіційну гарантію від виробника – 24 місяці.

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