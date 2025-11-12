Seagate запускає нове покоління корпоративних сховищ Exos Edge Enterprise

12 ноября 2025 г., 17:35

0

Tweet

Компанія Seagate представила свої нові системи JBOD (Just a Bunch Of Disks) Seagate Exos 4U100 та 4U74. Спеціально розроблені для середовищ, орієнтованих на дані, як у центрі обробки даних, так і на периферії (edge), ці флагманські платформи забезпечують до 3,2 ПБ зберігання в найбільш повному корпусі високої щільності на ринку.



Оскільки організації стикаються зі значним зростанням обсягу даних, спричиненим генеративним AI, дезагрегованими архітектурами сховищ та зміною вимог до суверенітету даних, системи Seagate Exos 4U100 та Seagate Exos 4U74 пропонують передові рішення для зберігання даних SAS-4 JBOD. Ці системи розроблені для оптимізації операцій, підвищення енергоефективності та пропонують масштабовані можливості зберігання, використовуючи інноваційну технологію Seagate Mozaic.



Генеративний AI трансформує спосіб створення та управління даними на підприємствах. Згідно з останнім дослідженням IDC, спонсорованим Seagate, 78% організацій зараз генерують нові типи контенту, а потреби у сховищах стрімко зростають зі прискоренням впровадження AI.



"Ключове питання вже не в тому, чи зростатимуть обсяги даних, а в тому, як підприємства можуть використовувати цей масштаб для забезпечення відчутної цінності", — сказав Адам Райт (Adam Wright), менеджер з досліджень IDC.



Закони про суверенітет даних вимагають від організацій зберігати дані локально для дотримання вимог відповідності та конфіденційності. Зростання робочих процесів AI на місці (on-prem) зміщує аналітику з централізованих хмарних середовищ до гібридних, розподілених та дезагрегованих операцій. Ця трансформація вимагає сховищ виняткової продуктивності, надзвичайної безпеки та масштабованості, орієнтованої на майбутнє, а також енергоефективності, що створює підґрунтя для інновацій на периферії.



"Seagate Exos 4U100 JBOD знаменує собою початок сміливої нової глави в інноваціях периферійного сховища — розробленого для задоволення висхідних потреб створення, зберігання, реплікації та аналізу даних на периферії. Це не просто продукт; це демонстрація прагнення Seagate надати організаціям можливість зберігати більше даних протягом тривалішого часу, оскільки лідери оцінюють цінність, яку дані можуть принести майбутнім бізнес-результатам", — зазначила Мелісса Банда (Melyssa Banda), старший віцепрезидент відділу Edge Storage and Services у Seagate.



Seagate Exos 4U100 використовує новітню технологію Mozaic HAMR від Seagate для забезпечення провідної в галузі щільності, енергоефективності та швидкої пропускної здатності даних. Розроблений для робочих процесів AI та ML петабайтного масштабу, він підтримує часте контрольне збереження моделей (model checkpointing), довгострокове зберігання та безперервне введення даних, надаючи організаціям можливість масштабувати сховище та підтримувати аналітику периферії в режимі реального часу.



Серед ключових переваг рішення слід зазначити провідну в галузі місткість: 3,2 петабайта в одному корпусі, розробленому Seagate від початку до кінця для підтримки поточних і наступних поколінь дисків. Гнучка конфігурація передбачає підтримку SAS або SATA зі спрощеним розгортанням. На 70% ефективніше охолодження та на 30% менше енергоспоживання порівняно з попередніми поколіннями.



Рішення оптимізовано для різних глибин стійок, доступ без інструментів та швидке встановлення у центрах обробки даних та на периферійних об'єктах.



Нові сховища підтримують безпечне завантаження (Secure boot), сертифікат Seagate Secure, управління Redfish та готовність до дотримання вимог суверенних даних (sovereign data).



JBOD-системи Seagate Exos 4U100 та 4U74 будуть доступні наступного кварталу через авторизованих партнерів Seagate по всьому світу.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI