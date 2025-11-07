Vodafone Україна заробив 20,4 млрд грн. за три квартали 2025 року

7 ноября 2025 г., 12:35

0

Tweet

За результатами трьох кварталів поточного року виручка оператора зв’язку Vodafone Україна сягнула 20,4 млрд грн. Показник OIBDA в цей період перевищив 10,6 млрд грн, маржа OIBDA – 51.9%. Чистий прибуток Vodafone становить 2,9 млрд грн. Середній дохід на одного користувача (ARPU) у III кварталі склав 137,7 грн на місяць.

Впевнене зростання дозволило компанії ще більше інвестувати – Vodafone на 57% збільшив інвестиції та вклав понад 5,3 млрд грн у критичну інфраструктуру країни у перші 9 місяців 2025 року. Більше як половину усього обсягу інвестицій було спрямовано у розвиток, відновлення та підвищення безвідмовності мережі в разі тривалих відключень електроживлення. Значні кошти компанія традиційно вкладає в підтримку мережі, а також у розвиток фіксованого доступу до інтернету за сучасною технологією GPON.

З січня по вересень Vodafone збільшив покриття мережі GPON на 47%. Загалом станом на 1 жовтня вже 1,6 млн домогосподарств в Україні мають інтернет-доступ за технологією GPON від Vodafone. Протягом цього періоду оператору вдалось на 34% збільшити кількість користувачів інтернету для дому за сучасною технологією GPON. Компанія модернізувала також мережу придбаної Фрінет до технології GPON у 1261 будинку, а це 105 тис. домогосподарств. Доходи від послуги інтернет за технологією GPON за три квартали збільшились удвічі, на 103%, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

Загалом протягом повномасштабної війни Vodafone інвестував в Україні понад 20 млрд грн, з яких понад 2 млрд грн – у підвищення енергостійкості мережі. Як результат, загальний показник працездатності мережі Vodafone під час попередніх масових блекаутів становив 90%, навіть у регіонах із тривалими відключеннями електроенергії.

Абонентська база Vodafone залишається стабільною у порівнянні з другим кварталом і складає 15,4 млн клієнтів.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI