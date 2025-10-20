Масштабний збій AWS паралізував роботу Alexa, Signal та сотні інших сервісів

20 октября 2025 г., 13:11

Як повідомляє The Verge, cьогодні вранці відбувся масштабний збій у роботі Amazon Web Services, що призвело до відключення десятків популярних онлайн-сервісів і додатків по всьому світу. Проблеми, які почалися в ключовому регіоні US-EAST-1 (Північна Вірджинія, США), швидко викликали каскадний ефект, зачепивши користувачів на різних континентах.



AWS підтвердила, що розслідує "підвищені показники помилок та затримки" для численних своїх сервісів. Хоча точна причина поки що не підтверджена, AWS зазначила, що проблема, ймовірно, пов'язана з роздільною здатністю DNS для API DynamoDB в регіоні US-EAST-1.



Збій у найбільшій у світі хмарній інфраструктурі AWS торкнувся як власних сервісів Amazon, так і тисяч компаній-клієнтів, які орендують її обчислювальну потужність. Серед найвідоміших постраждалих сервісів були ігрові платформи Fortnite та Roblox, соціальна мережа Snapchat, а також внутрішні сервіси Amazon. Мова про голосовий помічник Alexa (користувачі повідомляли, що пристрій не реагує), рітейл-сайт Amazon.com та Prime Video. Проблеми також торкнулися платформ продуктивності та АІ, таких як ChatGPT, Perplexity, Canva, Signal, Zoom та Duolingo. Генеральний директор Perplexity Аравінд Срінівас (Aravind Srinivas) підтвердив у мережі X, що його сервіс не працює, а першопричиною є проблема AWS.



AWS почала фіксувати проблеми приблизно о 3:11 ранку за східним часом (ЕТ). В останніх оновленнях компанія повідомила, що вже застосувала початкові заходи з усунення несправностей і бачить "значні ознаки відновлення". Більшість запитів уже мають бути успішними, проте інженери продовжують працювати над усуненням затримок та черг запитів, що накопичилися. Цей інцидент знову підкреслив критичну роль AWS як основи значної частини сучасного інтернету, а також вразливість великих онлайн-сервісів перед збоями в роботі одного централізованого хмарного провайдера.

