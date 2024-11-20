Ринок смартфонів. На хвилі циклу оновлення

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За оцінками аналітиків глобальні поставки смартфонів у III кварталі продовжили зростати. В першу чергу завдяки ринкам, що розвиваються. Збереженню цієї тенденції в найближчі роки сприятиме цикл оновлення. Який зокрема стимулюватимуть нові технології, такі як штучний інтелект.

Згідно з дослідженням аналітичної компанії Canalys, у третьому кварталі 2024 року світові поставки смартфонів зросли на 5% у річному обчисленні, досягнувши 309,9 млн одиниць. Цьому зокрема сприяли агресивні запуски новинок від провідних брендів смартфонів, що заохочують споживачів до покупок на тлі сприятливого циклу оновлення. Серед виробників лідирує Samsung з 57,5 млн поставок, завдяки оптимізованій лінійці смартфонів початкового рівня. Друге місце на світовій арені зберегла Apple з рекордними 54,5 млн пристроїв, завдяки успішному дебюту серії iPhone 16 на ринках, що розвиваються. Третє місце посіла Xiaomi з 42,8 млн смартфонів та часткою ринку 14%. Замкнули п'ятірку лідерів OPPO та Vivo, які відвантажили 28,6 млн та 27,2 млн одиниць відповідно, переважно завдяки хорошим показникам у висококонкурентному Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Apple досягла рекордних показників у третій чверті завдяки стратегічному поєднанню оптимізації каналів збуту та ланцюгів поставок. Після анонсів Apple Intelligence, зроблених на конференції WWDC, споживачі активно переходять зі старих моделей iPhone 12 і 13 на нові, щоб скористатися можливостями штучного інтелекту. Крім того, диверсифіковане виробництво iPhone, зокрема в Індії, значно скоротило час виконання замовлень і стимулюючи місцевий попит завдяки конкурентним цінам. Додаткове виробництво в Індії попередніх поколінь iPhone, таких як iPhone 13 і 15, додатково збільшило поставки Apple через операторські канали до США та Європи, що дозволило компанії повернути собі частку ринку в середньому ціновому сегменті та скористатися попитом на заміну. Втім затримка з розгортанням Apple Intelligence може істотно ускладнити роботу Apple як у святковому четвертому кварталі, вважають аналітики.

Жорстка конкуренція зберігається на ринку бюджетних смартфонів. Так, успішний запуск OPPO серії A3 в ціновому сегменті від 100 до 200 дол., особливо в Південно-Східній Азії, та оптимізація портфеля дозволили компанії досягти 30% річного зростання в регіоні. Але зростання вартості компонентів і насиченість каналів збуту ставлять під сумнів довгострокову прибутковість і стійкість стратегій на масовому ринку. Щоб розв'язати ці проблеми, бренди розширюють свою пропозицію в сегменті моделей середнього рівня на ринках, що розвиваються. Наприклад, Xiaomi використовує фірмові магазини, щоб збільшити продажі смартфонів середнього та високого класу. Тим часом Vivo розширює свою серію V40 середнього класу.

Загалом Canalys зберігає стриманий оптимізм до кінця року. Ринки, що розвиваються, такі як Південно-Східна Азія та Латинська Америка, випереджають загальний ринок завдяки посиленню цінової конкуренції та стимулюванню каналів збуту в сегменті початкового рівня. Втім, хоча останній залишається життєво важливим з погляду обсягу та частки ринку, інфляційний тиск обмежує прибутковість пристроїв ультранизького класу, що робить тривалі цінові війни складним завданням.

На зрілих ринках, таких як США, Китай і Західна Європа, зростання преміумсегмента буде зумовлене диференціацією на основі штучного інтелекту.

Схожі тенденції фіксує і дослідницька компанія IDC. За попередніми оцінками її аналітиків, світові поставки смартфонів у третьому кварталі зросли на 4% у річному обчисленні до 316,1 млн одиниць. І це вже п'ятий квартал поспіль зростання глобальних поставок.

Завдяки потужному зростанню китайських виробників, таких як Vivo, OPPO, Xiaomi, Lenovo та Huawei, світовий ринок смартфонів демонструє стійкість, попри глобальні економічні негаразди. Але зростання серед вендорів було нерівномірним. В той час як деякі компанії боролися з підвищеними витратами на закупівлю матеріалів, інші отримували вигоду від сприятливих валютних курсів на ринках, що розвиваються. Особливо високу динаміку (22,8%) продемонструвала Vivo.

Samsung зберіг лідерство на світовому ринку, за даними IDC, всупереч падінню загальної кількості відвантажених пристроїв. Однак корейський виробник продовжує нарощувати свою частку в преміумсегменті. Середні ціни в третьому кварталі зросли завдяки ширшому асортименту моделей Galaxy зі штучним інтелектом. Також компанія випустила нові складані смартфони з Galaxy AI, що сприяло поліпшенню показників.

Аналітична компанія Counterpoint Research зафіксувала менше зростання глобальних поставок смартфонів у III кварталі – лише на 2% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

В розрізі регіональних ринків смартфонів Латинська Америка, Японія, Східна Європа та Південно-Східна Азія продовжували відновлюватися в третьому кварталі, зафіксувавши зростання в річному обчисленні. Водночас поставки в Західній Європі, на Близькому Сході й в Африці знизилися, за даними Counterpoint Research, в порівнянні з аналогічним періодом 2023 року через уповільнення темпів економічного відновлення та військові конфлікти, що негативно впливають на споживчі настрої.

Квартальні поставки смартфонів в США також знизилися в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, через рекордно низькі темпи оновлення.

OEM-виробники в Індії з огляду на святковий сезон почали заповнювати канали трохи раніше, ніж зазвичай, що сприяло зростанню поставок у річному обчисленні. Поставки в Китаї також збільшилися в III кварталі, завдяки поліпшенню економіки та споживчого попиту. Тут драйвером зокрема стало відродження попиту на пристрої Huawei.

Тим часом зростання світового доходу від продажу смартфонів прискорилося в третій чверті до 10% в річному обчисленні, досягнувши найвищого рівня за III квартал за всю історію, за даними Counterpoint Research.

За доходами від продажу смартфонів ринок очолила Apple, захопивши частку 43% і зафіксувавши найвищі в історії показники доходів, поставок і ASP для третього кварталу. Успіху сприяли трохи більш ранній запуск серії iPhone 16, а також продовження експансії на непрофільних для цієї компанії ринках. Велика база наявних трьох- та чотирирічних пристроїв iOS, швидше за все, забезпечить стабільний потік продажів iPhone 16 в найближчі квартали, вважають фахівці. Особливо в міру розгортання функцій Apple Intelligence.

Оскільки більшість великих брендів зафіксували значне зростання доходів, сегмент смартфонів дорожчих за $400 отримав чисту частку 2% у третьому кварталі 2024 року порівняно з аналогічним періодом минулого року. Аналітики очікують, що тенденція «преміалізації» збережеться в найближчі роки, а середньорічні темпи зростання середньомісячних продажів смартфонів становитимуть 3%. Яке відбуватиметься в першу чергу коштом ринків, що розвиваються, таких як Індія, Близький Схід та Південно-Східна Азія.

Нові технології, такі як GenAI та складні смартфони, також, ймовірно, сприятимуть зростанню ASP, оскільки темпи їх впровадження збільшуватимуться. Аналітики Counterpoint Research очікують, що до 2028 року більш ніж половина відвантажених смартфонів будуть підтримувати функції GenAI, оскільки з'являтиметься все більше варіантів їх використання і розширюватиметься доступність у різних цінових сегментах.

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