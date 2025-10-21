iFLYTEK випускає 10,65-дюймовий E-Ink планшет товщиною 4,2 мм

21 октября 2025 г., 15:35

Компанія iFLYTEK офіційно запустила планшет AINOTE 2, поєднавши елегантний дизайн із передовими функціями, щоб задовольнити потреби бізнес-консультантів, журналістів, юристів та інших професіоналів, які покладаються на високопродуктивні інструменти.

AINOTE 2 офіційно визнано Книгою рекордів Гіннеса як найтонший E-Ink планшет, із середньою товщиною 4,2 мм, інтеграцією AI та високоефективним дизайном, орієнтованим на професіоналів, яким потрібні портативність, продуктивність та концентрація.



Такий ультратонкий профіль робить його настільки портативним, що він поміщається в будь-яку сумку чи портфель, не втрачаючи функціональності. Завдяки акумулятору на 4000 мА·год пристрій пропонує час автономної роботи, який підтримує довгі робочі дні та часті подорожі без постійної необхідності підзарядки.



Однією з визначних особливостей AINOTE 2 є його інтеграція з AI GPT-5, що надає потужні інструменти для продуктивності безпосередньо на пристрої. Це включає такі можливості, як транскрипція в реальному часі, генерація контенту та автоматизовані протоколи нарад, що є особливо цінним для зайнятих професіоналів, таких як юристи, журналісти та бізнес-консультанти.



Функція транскрипції в реальному часі, яка підтримує кілька мов, робить його інструментом для завдань, що вимагають великого обʼєму обробки тексту, таких як інтерв’ю чи судові засідання. Крім того, функції на основі AI, як-от автоматичне підсумовування та генерація завдань, допомагають професіоналам значно економити час, дозволяючи їм зосередитися на критичному прийнятті рішень і створенні контенту.



Дисплей E-Ink з діагоналлю 10,65 дюймів забезпечує "відчуття" письма, як на папері, що має вирішальне значення для професіоналів, які вимагають точності та концентрації. На відміну від звичайних планшетів з яскравими екранами, технологія письма з низькою затримкою AINOTE 2 пропонує миттєвий зворотний зв’язок під час введеня тексту, імітуючи відчуття ручки на папері.

