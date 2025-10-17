BIT & BIS 2025: бізнес, технології та кібербезпека

+11

Конференція BIT & BIS 2025 традиційно зібрала провідних експертів галузі, міжнародних і локальних ІТ-гравців, а також представників корпоративного сектору, які щодня стикаються з викликами кіберзахисту, управління даними та впровадження штучного інтелекту. Захід продемонстрував, що навіть у часи невизначеності бізнес шукає нові моделі розвитку, а інформаційні технології стають ключем до стійкості та конкурентоспроможності. Насичена програма охопила виступи про нові підходи до зберігання й обробки даних, практичні рішення у сфері кібербезпеки, а також прогнози щодо ролі штучного інтелекту у найближчі роки.

Відкрив конференцію менеджер з розвитку напрямку мережевого обладнання ASBIS Україна Михайло Островський із презентацією екосистеми UniFi від Ubiquiti. Це рішення охоплює бездротові мережі, відеоспостереження, контроль доступу та інші сервіси, які можуть масштабуватися від невеликої квартири чи офісу до великого підприємства. Спікер наголосив, що ключовою перевагою презентованих рішень є відсутність прихованих витрат на ліцензії та універсальність - користувач отримує все «з коробки».

Михайло Островський: «UNIFI - це система, яка дозволяє забезпечити всі сервіси одночасно, без жодних ліцензій і з постійними оновленнями»

«У світі, де бізнеси прагнуть скорочення витрат і спрощення IT-інфраструктури, UniFi стає вибором номер один для компаній, яким потрібні надійність і простота керування. Оновлення системи відбуваються автоматично, забезпечуючи захист від сучасних кіберзагроз та безперервний розвиток функціоналу», зазначив Михайло Островський.

У своєму виступі CEO CoreWin Андрій Михалюк підняв одну з найактуальніших тем - тестування безпеки вебдодатків. Він наголосив, що епоха точкових інструментів закінчилася: сьогодні компаніям потрібні комплексні рішення, які дозволяють виявляти вразливості як на рівні коду, так і під час роботи додатка. Доповідач підкреслив, що синергія динамічного та статичного аналізу коду (DAST і SAST) стає стандартом у галузі. Водночас сучасні інтегровані платформи дають змогу бачити повну картину ризиків, формувати Application Security Posture та управляти нею в реальному часі.

Інженер з машинного навчання та штучного інтелекту (ML/AI) Ucloud Дмитро Прокоп’єв виступив із темою «UCloud + AI», де представив бачення розвитку штучного інтелекту та хмарних сервісів в Україні. Наразі компанія сфокусувалася на використанні обладнання від Nvidia, як лідера у виробництві GPU. З лютого на базі флагманських обчислювачів Nvidia H2000 розбудовуються кластери. Вони дозволяють запустити повнообсяжну модель DeepSeek або LLaMA (1,2 ТБ графічної пам'яті) для побудови повноцінних мовних алгоритмів або систем самаризації тексту в реальному часі. При чому забезпечується затримка менше ніж 0,5 секунди.

Андрій Михалюк: «Безпека в розробці - це необхідність на всіх етапах: від коду до продакшн-середовища»

AI стає наступним кроком абстракції та аналітичної обробки, зазначив виступаючий. Однак, при використанні публічних моделей (OpenAI, Meta, DeepSeek) виникає питання безпеки та збереження даних, оскільки моделі навчаються на запитах користувачів, а компанії часто залишають за собою право зберігати ці дані. Для компаній та державних структур критично важливо, де розміщені їхні дані. Тут на допомогу приходить концепція Private AI.

Це моделі, доступні в публічному просторі, але запущені на власному обладнанні (GPU), яке надає UCloud. Таким чином процес інференсу (обробки та виконання моделі) стає підконтрольним структурам кібербезпеки та ІТ-фахівцям підприємства. «Важливо, що UCloud інтегрує повний пайплайн використання Private AI, наприклад, із CRM-системами», підкреслив Дмитро Прокоп’єв. Доповідач навів приклади реалізації Private AI для замовників. Так автоматизована обробка даних передбачає обробку великої кількості документів: самаризація, створення витягів, формування звітів. Також виконується сортування файлового архіву, розкладання документів за критичністю.

Дмитро Прокоп’єв: «Ми будуємо кластери, здатні запускати повноцінні мовні моделі й обробляти дані в реальному часі»

Велику цікавість аудиторії викликала розповідь про обробку дзвінків на кол-центрі (SIP-дзвінки) за допомогою агентського застосунку "Вікторія". Він перехоплює, обробляє та аналізує дзвінок, оцінюючи тональність та агресивність мови. Якщо дзвінок критичний, система автоматично ескалює його та інформує керівництво. Після дзвінка формується короткий підсумок для CRM. На найпростішій картці L4 підтримується до 100 конкурентних дзвінків одночасно.

За інформацією Дмитра Прокоп’єва, компанія адаптувала одну з власних моделей голосу під українську мову з урахуванням регіональних особливостей та суржику. У підсумку, модель, натренована для обслуговування технічних спеціалістів UCloud, має вірогідність розуміння суржику до 95%.

Менеджер з продажу Seagate у Східній Європі Анна Рижкова у своєму виступі окреслила майбутнє систем зберігання даних. Головний акцент виробника - на рішеннях, які поєднують високу щільність запису з енергоефективністю та готовністю до робочих навантажень AI. У світі, де обсяги даних подвоюються щороку, саме ефективність стає ключовим параметром. Seagate пропонує архітектури, здатні забезпечити як масштабування для дата-центрів, так і оптимізацію витрат для середнього бізнесу. У центрі уваги - баланс між продуктивністю, економічністю та кіберстійкістю.

Микита Шульга: «Vectra AI бачить те, що інші пропускають, і дає змогу діяти на випередження»

Інженер підтримки продажів NWU Микита Шульга виступив із темою «NDR нового покоління: Vectra AI», де представив нове покоління систем виявлення й реагування на мережеві загрози. Він нагадав, що NWU – офіційний дистриб'ютор рішень інформаційної безпеки в Україні. Одним із ключових рішень у портфелі компанії є Vectra AI - світовий лідер у сфері Network Detection and Response (NDR), що спеціалізується на виявленні мережевого трафіку та забезпеченні безпеки за допомогою штучного інтелекту.

Традиційні NDR-системи, засновані на сигнатурах, уже не справляються з сучасними зловмисниками. Тому потрібно рішення, яке має виявляти поведінку та аномальні патерни, а не лише відомі загрози. Аналітики SOC-команд часто перевантажені, отримуючи від 1000 до 4000 сповіщень на день, побоюючись пропустити справжню загрозу.

Функціональність Vectra AI дозволяє збирати та обробляти лише корисні дані, зупиняти нападників завдяки аналітиці в режимі реального часу, а також забезпечувати захист гібридних і хмарних середовищ (AWS, Azure, Microsoft 365). Vectra виявляє загрози, використовуючи AI-моделі та аналітику поведінки, наприклад, нетиповий вхід співробітника або підвищення несанкціонованих привілеїв.

Сергій Алекумов: «Штучний інтелект відкриває для Canon нові можливості, які виходять далеко за межі традиційного офісу»

В основі рішень Vectra AI покладено чотири принципи. Так покриття (Coverage) забезпечує повноцінне охоплення мережі, SAS- і Cloud-додатків. Аналітика прив'язана до облікових даних. Ясність (Clarity) означає надання не просто сповіщення, а повного контексту ризику та його впливу на бізнес. Контроль (Control) охоплює автоматизовані дії через інтеграцію із SOAR- та SIEM-системами, EDR. Є можливість ізоляції хостів або блокування доступу. Та нарешті MDR (Managed Detection and Response): експертна команда 24/7 моніторить середовище, надає чіткі рекомендації та допомагає з налаштуванням.

Микита Шульга підкреслив, що архітектура Vectra AI є гнучкою та масштабованою, розгортається як Cloud, On-Premise, так і в гібридному режимі. Пропозиція компанії складається з наступних компонент. Vectra Platform - це нервова система, що об'єднує всі компоненти. Vectra Respond (Stem) відповідає за автоматичну реакцію (ізоляцію хостів, передачу даних на SOAR). Vectra Detect (Eyes & Brain) знаходить, виявляє, проводить інвестигацію та групує корельовані події в повноцінну «кампанію» атаки. Тоді як Vectra Recall (Memory) - це зберігання всіх метаданих (до року) для ретроспективного аналізу.

Вендор надає комплексне покриття безпеки завдяки комбінації AI та свідомих загроз. Так AI (Threat Detection AI) виявляє невідомі zero-day та безфайлові атаки. Signatures (Vectra Signatures, Custom Signatures) використовують для відомих загроз. Threat Intelligence відповідає за глобальні та власні IoC.

Нікіта Веселков: «У разі кібератаки ключове - не лише захиститися, а й швидко відновити роботу»

Як підкреслив Микита Шульга, Vectra AI – це розвідцентр, який дозволяє бачити глибше, швидше реагувати та задає новий стандарт NDR-рішень, що підтверджено лідерством у Gartner Magic Quadrant та відзнакою Customer Choice у 2024 році.

Сергій Алекумов, директор «Постайл Системс», партнера Canon, розповів про трансформацію бізнесу в епоху AI. Японський вендор розвиває напрямки інтелектуального документообігу, автоматизації офісних процесів та інтеграції нових технологій у корпоративну інфраструктуру. Спікер наголосив, що виробник вже виходить за межі традиційних рішень для офісу й пропонує комплексні платформи, які дозволяють ефективніше працювати з великими обсягами інформації та підвищувати продуктивність компаній.

Провідний технічний спеціаліст ESET в Україні Нікіта Веселков у своїй доповіді підняв болючу для багатьох компаній тему - відновлення даних після кібератак. Він пояснив, що навіть найсучасніші засоби захисту не дають стовідсоткової гарантії безпеки, тому ключовим завданням стає здатність швидко повернути бізнес до роботи після інциденту. Були представлені підходи ESET до побудови планів відновлення: від резервного копіювання до сценаріїв неперервності бізнесу. Мета - мінімізувати фінансові втрати та простій критичних систем.

Іван Кубрик: «Ruijie 2025 - це ідеальний баланс між апаратними технологіями та хмарою»

У своєму виступі Іван Кубрик, продакт-менеджер напрямку мережевого обладнання, DC Link group, презентував нові можливості мережевих рішень Ruijie. Йдеться про гнучку архітектуру, яка поєднує сучасні апаратні технології з хмарними сервісами. Це дозволяє підприємствам не лише оптимізувати витрати, але й забезпечити швидке розгортання мереж. Ruijie 2025 пропонує централізоване управління інфраструктурою, масштабованість та високу надійність, що особливо важливо для освітніх установ, державного сектору та великих корпорацій.

Юрій Прокопенко, директор з інформаційної безпеки АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» у своєму виступі «Cybersecurity Kill Chain» представив методологі., яка дає змогу структуровано аналізувати дії зловмисників на всіх етапах атаки. Фінансовий сектор особливо вразливий до цільових атак, тому застосування Kill Chain стає основою захисних стратегій. За словами спікера, Kill Chain дозволяє не лише фіксувати факт атаки, а й прогнозувати подальші дії зловмисників, тим самим виграючи час для захисників.

Надія Ісаєва, молодший технічний спеціаліст CoreWin) акцентувала на безпеці віддаленої роботи, яка після пандемії стала невіддільною частиною бізнес-процесів. Вона наголосила, що компанії мають впроваджувати Zero Trust-підходи, сучасні VPN-рішення та багаторівневу аутентифікацію. Вона також розповіла про нові політики управління доступом і моніторинг користувацької активності, які дають змогу значно знизити ризики витоку даних під час роботи з будь-якої точки світу.

Юрій Прокопенко: «Kill Chain дозволяє бачити атаку як процес і зупиняти її на будь-якому етапі»

Сертифікований тренер і консультант з серверних технологій ASBIS Україна Володимир Шило представив оновлені процесори Intel Xeon шостого покоління та серверні платформи MiTAC. Він зазначив, що ці рішення орієнтовані на забезпечення максимальної продуктивності при зниженні енергоспоживання. «Серверні платформи MiTAC поєднують надійність і масштабованість, дозволяючи компаніям будувати інфраструктуру, готову до викликів наступних років. Це особливо важливо для підприємств, які працюють з AI-навантаженнями», підкреслив Володимир Шило.

Андрій Барбашин, юридичний радник в Асоціації етики та доброчесності штучного інтелекту (AIEI) виступив із темою «AI: до чого готуватися бізнесу у 2025–2026 роках» та надав прогнози щодо розвитку штучного інтелекту. Були окреслені ключові тренди на найближчі роки: автоматизація процесів, генеративний AI у бізнесі та поява нових бізнес-моделей. Спікер звернув увагу й на ризики - від кібербезпеки до етичних викликів. За його словами, компанії, які вже сьогодні інвестують в AI, отримають стратегічну перевагу в майбутньому.

Надія Ісаєва: «Віддалена робота має бути такою ж захищеною, як і офісна»

Завершальним акцентом конференції стала панельна дискусія, присвячена цифровій стійкості України. Учасники - представники провідних дата-центрів та експерти ринку - обговорили виклики, пов’язані з транскордонністю хмарних сервісів, цифровим суверенітетом та національною безпекою. Модератор Віталій Зубок, заступник директора ELVISTI, підкреслив, що роль ЦОД у воєнний час важко переоцінити: вони стають опорою для державних і бізнесових систем. У ході проведення діскусії було сформульовано практичні рекомендації для зміцнення інфраструктури та розвитку партнерства з державою.

Конференція BIT & BIS 2025 традиційно відзеркалила основні тренди технологічної галузі. Захід продемонстрував, що майбутнє формується навколо трьох ключових векторів: комплексної кібербезпеки, інтеграції штучного інтелекту та розвитку цифрової інфраструктури. Для українського бізнесу це не лише виклики, а й шанс побудувати нову модель розвитку, де інновації та партнерство стають головними компонентами успіху.

Панельна дискусія була присвячена цифровій стійкості України

