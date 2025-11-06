Bluetooth SIG випускає специфікації Bluetooth Core 6.2

6 ноября 2025 г., 11:45

У рамках піврічного циклу випуску вийшли специфікації Bluetooth Core 6.2. Це оновлення представляє нові функції, які підвищують чутливість пристроїв, посилюють безпеку та покращують можливості зв'язку й тестування.



Нова версія Core Specification 6.2 містить чотири основні вдосконалення.



Коротші інтервали з’єднання Bluetooth: зменшує мінімальний інтервал з’єднання Bluetooth LE (Low Energy) з 7,5 мс до 375 мкс. Це дозволяє досягти набагато швидшої чутливості (responsiveness). Підходить для високопродуктивних HID-пристроїв (наприклад, клавіатур/мишей), інтерфейсів HMI (людина-машина) у реальному часі та датчиків, чутливих до затримки.



Стійкість до атак на основі амплітуди (Channel Sounding): додає надійний захист від складних RF-атак (Radio Frequency) на основі амплітуди. Це посилює захищені системи визначення дальності (secure ranging systems) та пом'якшує загрози ретрансляції та спуфінгу. Критично важливо для таких сфер, як автомобільна промисловість, "розумний" дім та промислові застосунки.



Підтримка ізохронного режиму LE через HCI USB: впроваджує Bulk Serialization Mode (режим серіалізації масиву) — новий механізм для стандартизації ізохронної передачі даних через USB. Це спрощує обробку пакетів HCI (Host-Controller Interface) та оптимізує інтеграцію Bluetooth LE Audio для систем на базі USB.



Вдосконалення режиму тестування Bluetooth LE: забезпечує уніфікований, орієнтований на майбутнє протокол керування для виконання тестів RF PHY Bluetooth LE. Також підтримує передачу по повітрю (OTA), усуваючи необхідність у кабельному налаштуванні для тестування.



Щоб допомогти розробникам та зацікавленим сторонам краще зрозуміти нові функції, Bluetooth SIG підготувала:



Спеціальний оглядовий документ щодо функцій Bluetooth Core 6.2, який містить довідковий контекст та технічні деталі для кожного вдосконалення.



Членам також пропонується використовувати посібник із комунікації (communication guide) для підтримуваної функціональності Bluetooth, щоб забезпечити точне та послідовне використання технічної термінології у публічних матеріалах для кваліфікованих продуктів. Цей посібник підтримує уніфіковану комунікацію в галузі, допомагаючи компаніям-членам чітко та ефективно передавати інформацію про функціональність Bluetooth.

