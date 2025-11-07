Україна, Велика Британія та Естонія розвиватимуть спільні ініціативи у сфері цифрових технологій

7 ноября 2025 г., 10:25

Україна, Велика Британія та Естонія об’єднують зусилля, щоб розвивати спільні ініціативи у сфері штучного інтелекту, впроваджувати інноваційні рішення GovTech і підтримувати дослідницькі та освітні проєкти, які зміцнюють цифрову економіку України.

Для цього підписали меморандум про співробітництво у сфері цифровізації з Міністерством закордонних справ, у справах Співдружності націй і розвитку та Департаментом науки, інновацій і технологій Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, а також із Міністерством юстиції та цифрових справ Естонської Республіки.

Основні напрями спільної роботи: розвиток технологій цифрового урядування та державних послуг; обмін досвідом у сфері штучного інтелекту, відкритих даних і кібербезпеки; підтримка стартапів та інноваційних компаній; спільні освітні програми з цифрової грамотності та інноваційного управління; реалізація цілей Стратегії цифрового розвитку та інновацій України до 2030 року.

Підписаний меморандум відкриває новий етап співпраці між Україною, Великою Британією та Естонією у сферах цифрового врядування, інновацій та кіберстійкості. Це партнерство дасть змогу Україні швидше впроваджувати сучасні технології в державному секторі, посилювати кіберзахист і створювати зручні цифрові сервіси для громадян та бізнесу.

«Ми співпрацюємо з лідерами цифрової трансформації. Естонія – наш ментор у цифровізації, а Велика Британія – одна із перших країн, яка долучилася до розвитку інновацій в Україні. Підписання нового меморандуму – це крок уперед і підтвердження спільного бачення майбутнього. Разом ми створюватимемо нові рішення та розвиватимемо AI у державних сервісах, щоб зробити їх ще зручнішими, швидшими та ефективнішими», – зазначив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.

