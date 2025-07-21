21 июля 2025 г., 17:25

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Марк Закерберг дав невелике інтерв'ю новому проєкту TheInformation TITV про плани Meta в галузі AI та озвучив дві нові стратегії компанії. Перша стосується «персонального суперінтелекту» – бачення, що кардинально відрізняється від підходів інших лабораторій на кшталт OpenAI. Замість централізованого ШІ для вирішення глобальних завдань, Meta фокусується на тому, щоб дати кожній людині доступ до суперінтелекту для повсякденних потреб – стосунків, творчості, розваг.

Друга стратегія – масштабні капіталовкладення. Meta будує дата-центри потужністю в кілька гігаватів, включно з проєктом Hyperion (у його пості у Facebook розмір дата-центру продемонстровано накладанням його профілю на Мангеттен). Компанія використовує незвичайний підхід – встановлює сервери в «штормостійких наметах» для прискорення будівництва.

Закерберг активно переманює дослідників з OpenAI та інших лабораторій, пропонуючи їм максимальну кількість обчислювальних потужностей на дослідника. За його словами, найкращі фахівці хочуть «мінімум підлеглих і максимум GPU». При цьому він заперечує правдивість повідомлень про пакети в 100-200 млн дол. для топ-кандидатів.

Ключова ідея – AI-окуляри як основна платформа для персонального суперінтелекту. Закерберг вважає, що в майбутньому відсутність AI-окулярів означатиме «когнітивну неповноцінність», як відсутність звичайних окулярів для корекції зору сьогодні.

AI-окуляри для персонального суперінтелекту

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