Аксіома Ескобара

28 октября 2025 г., 16:23

+11

голос Tweet

Цей відомий інтернет-мем уживають у відповідь на ситуації, коли потрібно обрати один із двох однаково поганих варіантів.

Наприкінці року бюджетні організації, що планують закупівлі серверів, потрапляють саме в таку пастку. На сайті прозорих закупівель щодня з’являються нові оголошення про проведення торгів — із детально прописаними технічними завданнями та наборами кваліфікаційних вимог. Неважливо, хто і з якою метою їх складав — крейда долі все перекреслює, тому що на серверному ринку панує дефіцит. Замовлення на сервери провідні вендори приймають, але виконати швидше, ніж за 2–3 місяці, не обіцяють.

Що нам каже Бюджетний кодекс України, стаття 57?

Не пізніше 31 грудня поточного бюджетного періоду (або останнього дня іншого бюджетного періоду) Казначейство України закриває всі рахунки, відкриті у поточному бюджетному періоді для виконання бюджету.

На кінець бюджетного періоду … залишки коштів … перераховуються до загального фонду державного бюджету.

Усі надходження та витрати відображаються в тому бюджетному періоді, у якому вони здійснені.

Отже, замовлення, не виконані в поточному році, не оплачуються, а виділені кошти повертаються у спільний котел. Хто не встиг — залишається без серверів і займає чергу на повторну спробу за рік.

Здавалось би, більшість тендерів дозволяє купувати «еквівалент» — альтернативні рішення з характеристиками не гіршими за заявлені. Але реальність суворіша: тих, хто насмілився використати виділені кошти на свій розсуд, карають. До них приходить контрольно-ревізійна служба й звинувачує у «нецільовому використанні бюджетних коштів». КРУ не розуміється на серверах — будь-яка розбіжність артикулів стає приводом для страти.

Піти в кредиторську заборгованість — теж поганий варіант. Для бюджетних установ вона стає проблемою, якщо переходить у прострочену — після закінчення терміну обов’язкового платежу потребує списання та відображення у звітності. «Чорна мітка» забезпечена: доведеться звітувати перед Казначейством щомісяця, щокварталу і щороку.

Що робити? Співчувати.

Щиро співчуваємо всім причетним до бюджетних закупівель, поки ракова пухлина марнотратства доїдає держапарат.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI