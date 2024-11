Мова Go б'є рекорди

13 ноября 2024 г., 17:55

Створена Google мова програмування Go продовжує підійматися в індексі TIOBE та станом на листопад посідає сьому позицію. Це найкращий її показник за всю п’ятнадцятирічну історію.

Слід нагадати, що рейтинг популярності мов програмування TIOBE, придуманий однойменною нідерландською компанією TIOBE (від The Importance of Being Earnest), розраховується щомісячно, виходячи з кількості запитів до пошукових систем, що містять назву мови. І, як зазначають автори, індекс створений виключно для перевірки актуальності власних навичок програмування, або як помічник у виборі мови для створення нового продукту.

Як зазначається, особливість Go полягає в тому, що програми на Go швидко і легко розгортаються, а сама мова проста у вивченні. Python, що зайняв перше місце, легко вивчити, але не швидко. До того ж розгортання великих програм на Python є нестабільним через залежність від усіх видів версійних бібліотек у середовищі. Якщо порівнювати Go, наприклад, з Rust (ще одним претендентом на першість), то Go трохи повільніша, але програми на Go набагато легші для розуміння.

Наступною перешкодою для Go в індексі TIOBE є JavaScript, яка зараз на шостому місці і її буде важко подолати. Цю мову повсюдно використовують при розробці програмного забезпечення. Хоча для великих JavaScript-систем спостерігається перехід на TypeScript. Якщо щорічні тенденції збережуться, Go можливо обійде JavaScript протягом трьох років.

Загалом станом на листопад 2024 року перша десятка популярних мов програмування за версією TIOBE включає: Python, C++, Java, C, C#, JavaScript, Go, Fortran, Visual Basic та SQL. З рештою претендентів можна ознайомитись за посиланням.

