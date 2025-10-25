Що не так з Nexperia? Анатомія першої напівпровідникової експропріації в Європі

+22

голоса Tweet

Гаага вперше в історії застосувала надзвичайний Закон про доступність товарів, фактично націоналізувавши напівпровідниковий завод у Неймегені. Це найжорсткіший крок європейської країни проти китайської присутності в технологічному секторі за всю історію напівпровідникової війни між Заходом і КНР.

Безпрецедентна операція: як відбувався перехід контролю

У вівторок, 30 вересня 2025 року, Міністерство економіки Нідерландів таємно запустило процес, який вибухне скандалом лише через два тижні. Відомство задіяло рідко використовуваний Закон про доступність товарів (Wet beschikbaarheid goederen) - законодавчий інструмент, призначений для надзвичайних ситуацій, коли під загрозою опиняється національна безпека або критична інфраструктура.

Nexperia, яка належить китайській Wingtech Technology і штаб-квартира якої розташована в голландському Неймегені, раптом опинилася під зовнішнім управлінням. Уряд заборонив компанії та всім її 30 дочірнім підприємствам по всьому світу будь-які зміни в активах, інтелектуальній власності, операціях чи персоналі терміном на один рік.

Це був не просто адміністративний захід - це була фактична націоналізація без викупу активів.

Вже наступного дня, 1 жовтня, внутрішній конфлікт спалахнув публічно. Три топ-менеджерів Nexperia - юридичний директор, громадянин Нідерландів Рубен Ліхтенберг (Ruben Lichtenberg) та громадяни Німеччини - фінансовий директор Стефан Тілгер (Stephan Tilger) і операційний директор Ахім Кемпе (Achim Kempe) - подали термінову петицію до Підприємницької палати Амстердамського апеляційного суду з вимогою провести корпоративне розслідування.

І от 6 жовтня суд провів слухання, а 7 жовтня було винесено рішення: засновника Wingtech і CEO Nexperia Чжана Сюечженя (Zhang Xuezheng) тимчасово відсторонено від усіх посад у компанії. Всі акції, якими володіє материнська Wingtech через гонконгську Yuching Holding Limited, передано під управління незалежного адміністратора.

Майже через тиждень, а точніше, 13 жовтня ситуація стала публічною. Wingtech змушена була екстрено пояснювати Шанхайській біржі, що відбувається. Акції компанії впали на 10% - максимально дозволений денний ліміт.

Що пішло не так: внутрішній конфлікт і кібератака

За офіційною версією голландського уряду, прийняття саме таого рішення було викликане "серйозними недоліками в управлінні" і загрозою витоку технологій до Китаю. Але що саме сталося всередині компанії?

У квітні 2024 року у Nexperia стався кіберінциндент з викраденням інтелектуальної власності - ransomware-атака на сервери компанії призвела до компрометації конфіденційних даних. Це стало першим тривожним сигналом.

Потім почалася ескалація американських санкцій. У грудні минулого року США додали Wingtech до Entity List - чорного списку компаній, яким заборонено купувати американські компоненти та технології. А 29 вересня цього року Бюро промисловості та безпеки США розширило обмеження на всі компанії, які на 50% і більше належать суб'єктам з Entity List.

Але 4 жовтня Пекін наніс контрудар: Міністерство комерції КНР заборонило Nexperia China та її субпідрядникам експортувати певні готові компоненти та вузли, виготовлені в Піднебесній. Враховуючи, що 80% кінцевої продукції Nexperia постачається з материкового Китаю (70% - з заводу в Дунгуані, 10% - від сторонніх підприємств), це створило екзистенційну загрозу для її бізнесу.

За цих умов європейські менеджери Nexperia, схоже, вирішили, що єдиний спосіб врятувати компанію - відокремитися від китайського власника. Звідси - петиція до суду та підтримка голландського уряду.

Nexperia: невидимий гігант напівпровідникової індустрії

Для широкої публіки Nexperia - не дуже відоме ім'я. Але в індустрії це один із найбільших гравців сегменту дискретних напівпровідників.

Компанія виникла у 2017 році, коли Wingtech за 3,63 млрд дол. придбала підрозділ стандартних напівпровідників у NXP Semiconductors (яка, у свою чергу, була відокремлена від Philips у 2006 році). Історія заводу в Неймегені починається ще у 1950-ті - це один із найстаріших напівпровідникових об'єктів Європи.

Зараз Nexperia виробляє базові, але критично важливі компоненти:

• Діоди та транзистори

• Логічні мікросхеми

• ESD-захист

• Силові напівпровідники (MOSFET, IGBT, GaN FET)

• 650V карбід-кремнієві діоди Шотткі

• Драйвери світлодіодів

• E-запобіжники

У 2024 році Nexperia згенерувала 2,06 млрд дол. доходу (14,7 млрд юанів), що становить 20% загального доходу Wingtech. Компанія має понад 12 500 співробітників у Європі, Азії та США. Її завод у Неймегені займає майже 80 000 м² і може виробляти понад 50 млрд різних компонентів щорічно.

Звісно ці мікросхеми від Nexperia - не передові 3-нанометрові процесори, а "старі добрі" компоненти. Але саме вони забезпечують базову функціональність практично кожного електронного пристрою в світі - від автомобілів і промислового обладнання до мобільних телефонів і побутової техніки.

Чому Європа боїться втратити "примітивні" чипи

Парадокс ситуації: Nexperia не виробляє найсучасніші мікросхеми, як вже було зазначено. Компанія спеціалізується на відпрацьованих технологіях - тих самих "застарілих" процесах, які залишаються непомітні в гонці за 3нм і 2нм. Але саме в цьому криється стратегічна важливість.

Якщо Європа втратить здатність виробляти навіть базові напівпровідники, вона стане повністю залежною від азійських постачальників - передусім китайських, які вже домінують на ринку низько- і середньотехнологічних компонентів.

Автомобільна індустрія опинилася під першим ударом. Минулого тижня Європейська асоціація автовиробників (ACEA) повідомила, що майже всі європейські автовиробники отримали повідомлення: Nexperia більше не може гарантувати поставки чипів.

"Ми несподівано опинилися в критичній ситуації і тепер потребуємо швидких, практичних рішень від усіх зацікавлених країн", - заявила генеральний директор ACEA Сігрід де Вріс (Sigrid de Vries).

Проблема в тому, що перехід на інших постачальників займає місяці. Чипи Nexperia інтегровані в електронні блоки керування (ECU), які регулюють безліч функцій сучасних автомобілів. Заміна постачальника вимагає перевалідації, перекваліфікації та перебудови виробничих ліній.

Історія конфліктів: Великобританія і справа Nowi

Інцидент із Nexperia в Нідерландах - не перший випадок, коли західні уряди блокують діяльність китайських компаній.

У 2021 році Nexperia придбала Newport Wafer Fab у Південному Уельсі - найбільший мікрочиповий завод Великобританії. У листопаді наступного року британський уряд наказав Nexperia продати щонайменше 86% своєї частки в об'єкті, посилаючись на оцінку національної безпеки.

У листопаді 2023 року Nexperia погодилася продати об'єкт американській Vishay Intertechnology за 177 млн дол. У березні наступного року британський уряд схвалив цю угоду.

Ще один епізод - почався у листопаді 2022 року, коли Nexperia придбала делфтського виробника мікросхем управління живленням Nowi Semiconductor. Владу Нідерландів це серйозно занепокоїло: технологія збору енергії (energy harvesting) Nowi, яка дозволяє живити пристрої від навколишніх джерел (світло, вібрації, радіохвилі, температурні перепади), може мати оборонне застосування.

Уряд запустив розслідування. У листопаді 2022 року міністр економіки Мікі Адріансенс (Micky Adriaansens) оголосила перевірку на підставі нового Закону про перевірку безпеки інвестицій, злиттів і поглинань (Vifo), який набув чинності того ж року з ретроактивною дією. Але у листопаді 2023 року уряд несподівано схвалив угоду, пояснивши, що продукція Nowi не підпадає під категорію товарів подвійного призначення або військових товарів, тому закон не застосовується.

Тоді Nexperia "відбилася". Але це був лише попередній раунд.

EU Chips Act: ставка на технологічний суверенітет

Ситуація з Nexperia розгортається на тлі масштабного переформатування європейської напівпровідникової політики.

У лютому 2022 року Єврокомісія представила European Chips Act - амбітну програму зміцнення напівпровідникової екосистеми ЄС. Законодавство набуло чинності 21 вересня 2023 року.

Головна мета програми: подвоїти частку ЄС на світовому ринку напівпровідників - з 10% до 20% до 2030 року. Для цього ЄС мобілізує 43 млрд євро (включаючи публічні та приватні інвестиції), з яких 3,3 млрд євро надходить безпосередньо з бюджету ЄС до 2027 року.

EU Chips Act побудований на трьох стовпах:

Стовп 1: Chips for Europe Initiative Публічно-приватне співробітництво через EU Chips Joint Undertaking. Фокус: розробка передових технологій (2нм і менше, квантові чипи), пілотні лінії, стандарти, підготовка кадрів. Фінансування: 11 млрд євро.

Вже запущено п'ять пілотних ліній:

• NanoIC (Бельгія, imec): технології sub-2nm SoC

• FAMES (Франція, CEA-Leti): FD-SOI технології

• WBG (Італія): широкозонні матеріали

• PIXEurope (Іспанія): фотонні інтегральні схеми

• APECS (Німеччина, Fraunhofer): передове пакування

Стовп 2: Стимулювання виробництва Створення "інтегрованих виробничих об'єктів" (IPF) і "відкритих європейських фабрик" (OEF) - підприємств, які проектують і виробляють чипи для європейського ринку. Ці об'єкти отримують пріоритетну адміністративну підтримку, спрощені дозвільні процедури та пріоритетний доступ до пілотних ліній.

Вже залучено понад 80 млрд євро інвестицій у виробничі потужності.

Стовп 3: Координація через European Semiconductor Board Моніторинг ланцюгів постачання, картографування галузі, механізми швидкого реагування на кризи.

Усі держави-члени ЄС і Норвегія створили центри компетенцій, які надають бізнесу (особливо МСП і стартапам) доступ до технічної експертизи, інфраструктури та підготовки кадрів.

Геополітика напівпровідників: координація з Вашингтоном

Рішення Нідерландів не є ізольованим інцидентом. Як вважають багато аналітиків, це частина глобальної кампанії Заходу з обмеження доступу Китаю до передових технологій.

США запустили цю кампанію ще за адміністрації Байдена. CHIPS and Science Act (серпень 2022) виділив 52 млрд дол. на підтримку виробництва напівпровідників у США. Паралельно Вашингтон запровадив жорсткі експортні обмеження на обладнання для виробництва мікросхем - передусім на передові фотолітографічні системи голландської ASML.

Голандська ASML - це майже монополіст у виробництві EUV-літографії (екстремального ультрафіолетового випромінювання), без якої неможливо виробляти найсучасніші мікросхеми 7нм і нижче. Нідерланди під тиском США вже обмежили експорт цього обладнання до Китаю.

Але тепер фокус змістився. Якщо раніше Захід концентрувався на найпередовіших технологіях, то зараз під обмеження потрапляють і виробники "застарілих" компонентів.

Офіційно уряд Нідерландів заявив, що рішення щодо Nexperia прийнято незалежно, без втручання США. "Це чисто голландське рішення, а збіг у часі з американськими санкціями - випадковий", - заявив представник Міністерства економіки.

Проте хронологія подій викликає питання:

• 29 вересня: США розширюють експортні обмеження на дочірні компанії суб'єктів Entity List

• 30 вересня: Нідерланди таємно запускають Закон про доступність товарів

• 4 жовтня: Китай відповідає експортними обмеженнями на Nexperia

• 7 жовтня: Суд відсторонює китайського CEO

• 9 жовтня: Китай посилює експортні обмеження на рідкоземельні метали

Важко не помітити координацію.

Відповідь Пекіна: експортні обмеження та загрози

Реакція Китаю була блискавичною і жорсткою. Як вже згадувалося, 4 жовтня Міністерство комерції КНР оголосило експортні обмеження, які фактично заборонили Nexperia China експортувати певні компоненти. Це був безпосередній удар по європейських клієнтах компанії.

А 9 жовтня Пекин посилив експортний контроль критичних рідкоземельних металів. Тепер іноземні компанії повинні отримувати схвалення Пекіна перед експортом цих металів або будь-яких продуктів, що їх містять.

Речник МЗС Китаю Лінь Цзянь (Lin Jian) заявив: "Китай послідовно виступає проти розширення концепції національної безпеки та дискримінаційних практик, спрямованих проти компаній конкретних країн. Відповідні країни повинні дотримуватися ринкових принципів і не політизувати економічні та торговельні питання".

Міністерство комерції КНР назвало захоплення Nexperia "порушенням договірних угод і ринкових принципів", яке може "серйозно пошкодити діловий клімат Нідерландів". Речник Міністерства Хе Юнцянь (He Yongqian) додав, що "Китай вживе всіх необхідних заходів для захисту законних прав та інтересів китайських компаній".

Wingtech у видаленому пості в WeChat (архівованому блогом Pekingnology) назвала рішення голландського уряду "надмірним втручанням, зумовленим геополітичними упередженнями, а не фактичною оцінкою ризиків". Компанія також звинуватила "певних іноземних керівників" Nexperia у змові з голландською владою для "примусової зміни структури власності" та "узурпації прав акціонерів".

Хто програє: європейська автоіндустрія під ударом

Найбільший парадокс ситуації: європейські компанії стали першими жертвами свого ж рішення. Минулого тижня ACEA повідомила, що європейські автовиробники почали диверсифікувати закупівлі чипів, шукаючи альтернативних постачальників. Але адаптація виробництва до нових постачальників займає місяці. "Конфлікт навколо Nexperia - це проблема, яка виходить за межі окремих секторів", - наголосила Сігрід де Вріс з ACEA.

Ситуація ускладнюється тим, що Nexperia займає унікальну нішу: компанія - один зі світових лідерів у виробництві простих, але критичних компонентів, таких як діоди й транзистори, а також розвиває передові технології "широкозонних" напівпровідників (wide bandgap semiconductors), які використовуються в електромобілях, зарядних станціях і дата-центрах для штучного інтелекту. Заміна цих компонентів не є тривіальним завданням.

Фінансові наслідки: обвал акцій і невизначеність

Фінансові ринки відреагували миттєво.

Акції Wingtech на Шанхайській біржі впали після оголошення про втручання голландського уряду. У подальші дні волатильність зберігалася. Компанія була змушена провести екстрене звернення до інвесторів, пояснюючи ситуацію.

Nexperia для Wingtech - це не просто один із бізнесів. Особливо після того, як компанія оголосила на початку 2025 року про намір продати ODM-бізнес (майже 80% доходу) Luxshare Precision за 4,389 млрд юанів і зосередитися виключно на напівпровідниках, Nexperia фактично стала майбутнім Wingtech. Тепер це майбутнє під питанням.

Управлінська команда Wingtech заявила під час телеконференції з інвесторами, що "активно оцінює замкнутий китайський ланцюг постачання, підтримує зв'язок із постачальниками та клієнтами і намагається зберегти стабільність серед співробітників, виробництва та каналів збуту".

Але реальність жорстка: голландська "опікунська" управлінська команда та китайська виробнича команда більше не є юридично єдиним цілим.

Що далі: прецедент для Європи?

Рішення Нідерландів може стати зразком для інших європейських країн.

Німеччина, Франція, Італія - у всіх цих країнах китайські інвестори володіють частками в напівпровідникових компаніях. Інцидент із Nexperia демонструє, що європейські уряди готові йти на радикальні кроки, якщо вбачають загрозу технологічному суверенітету.

У березні 2025 року дев'ять держав-членів ЄС (Австрія, Бельгія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Польща, Іспанія та Нідерланди) запустили "Semiconductor Coalition" для координації зусиль із зміцнення європейської конкурентоспроможності та стратегічної автономії в напівпровідниках.

У вересні цього року 27 держав-членів ЄС підписали декларацію, яка закликає до створення Chips Act 2.0 - оновленої версії законодавства, яка враховує нові виклики епохи Трампа.

Європа дедалі більше схиляється до японської моделі "стратегічної незамінності". Токіо у 2024 році викупив через Japan Investment Corporation найбільшого у світі виробника фоторезистів JSR Corp, щоб забезпечити контроль над критичною технологією.

ЄС має свої козирі. ASML володіє левовою часткою у сегменті виробництва пристроїв для EUV-літографії. Німецька Zeiss виробляє оптичні системи, без яких машини ASML не можуть працювати. Французька CEA-Leti, бельгійська imec, німецька Fraunhofer - це центри досконалості, які визначають технологічний порядок денний. Питання в тому, чи готова Європа використовувати ці козирі не лише для переговорів, а й для жорстких дій.

Десятиліттями глобальна напівпровідникова індустрія будувалася на принципах вільної торгівлі, спеціалізації та довіри. Дизайн - в США, обладнання - в Нідерландах і Японії, виробництво - на Тайвані та в Південній Кореї, збірка - в Китаї. Цей підход забезпечував ефективність і низькі витрати.

Тепер ця модель руйнується. США, Європа, Китай, Японія - усі будують паралельні ланцюги постачання, дублюють потужності, обмежують експорт технологій. Це дорого, неефективно і суперечить логіці глобалізації.

Але нова логіка інша: технологічний суверенітет важливіший за ефективність. Контроль над критичними технологіями - питання національної безпеки, а не лише бізнесу.

Повертаючись до Nexperia, склавшаяся ситуація має невизначене майбутнє. Компанія може бути розділена - європейські та китайські операція скоріше всього будуть відокремлені. Wingtech може втратити свою найціннішу інвестицію. Європейські автовиробники можуть зіткнутися з дефіцитом компонентів. Але для Європи це означає щось більше: готовність захищати свої технологічні активи навіть ціною економічних втрат і дипломатичних конфліктів. Епоха м'якої сили закінчилася. Починається епоха жорсткого технологічного суверенітету.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI