Андрій Тищенко

Деонтологія серверного бізнесу

14 октября 2025 г., 18:16
+11
голос

Деонтологія — це розділ етики, що вивчає проблеми обов’язку та моральних вимог. Найчастіше цей термін уживають у вузькому значенні — для позначення професійної етики, наприклад, медичної чи юридичної: сукупності правил і норм поведінки, яких необхідно дотримуватися у професійній діяльності, щоб досягти максимальної користі та мінімізувати шкоду.

Продавці серверів — не лікарі, але їхня роль схожа. Виходячи з анамнезу (наявних або передбачуваних навантажень), вони мають:

  • Діагностувати проблему — виявити «вузькі місця» серверів або інфраструктури;
  • Призначити лікування — підібрати оптимальне обладнання й програмне забезпечення;
  • Надати невідкладну допомогу — оперативно застосувати наявні засоби, поки «пацієнт» ще дихає.

Є відмінності. Від серверних помилок, звісно, ніхто не помирає. Користь і шкода у сфері серверних технологій мають безліч відтінків: для кого? для чого? Проте, лікарську аналогію можна взяти за зразок професійної етики продавця серверів.

Порівняння, в ідеалізованому сприйнятті:

Деонтологія серверного бізнесу

 

 

Реальність накладає відбиток, але не сильний. Керуватися ціннісними принципами, а не миттєвою вигодою – взагалі гарна стратегія.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

+11
голос

