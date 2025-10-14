Деонтологія серверного бізнесу

|+11
Деонтологія — це розділ етики, що вивчає проблеми обов’язку та моральних вимог. Найчастіше цей термін уживають у вузькому значенні — для позначення професійної етики, наприклад, медичної чи юридичної: сукупності правил і норм поведінки, яких необхідно дотримуватися у професійній діяльності, щоб досягти максимальної користі та мінімізувати шкоду.
Продавці серверів — не лікарі, але їхня роль схожа. Виходячи з анамнезу (наявних або передбачуваних навантажень), вони мають:
- Діагностувати проблему — виявити «вузькі місця» серверів або інфраструктури;
- Призначити лікування — підібрати оптимальне обладнання й програмне забезпечення;
- Надати невідкладну допомогу — оперативно застосувати наявні засоби, поки «пацієнт» ще дихає.
Є відмінності. Від серверних помилок, звісно, ніхто не помирає. Користь і шкода у сфері серверних технологій мають безліч відтінків: для кого? для чого? Проте, лікарську аналогію можна взяти за зразок професійної етики продавця серверів.
Порівняння, в ідеалізованому сприйнятті:
Реальність накладає відбиток, але не сильний. Керуватися ціннісними принципами, а не миттєвою вигодою – взагалі гарна стратегія.
