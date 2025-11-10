AI-боти найбільш активно збирають дані у сегменті інтернет-комерції

10 ноября 2025 г., 17:45

0

Tweet

Активність ботів із використанням технологій штучного інтелекту (AI-боти) вже має чіткі закономірності й найбільше націлена на три сектори: комерцію, видавництва та цифрові медіа, а також галузь високих технологій, йдеться у новому звіті компанії Akamai Technologies.

На сегмент комерції припадає понад 45% усього трафіку AI-ботів. У цьому секторі вони особливо активні, оскільки інтернет-торгівля пропонує структуровані, легко доступні й часто оновлювані дані (ціни, наявність, відгуки), які для моделей AI є «ласим шматком». Ці дані використовуються як база для агентських систем покупок, аналітики та порівняння товарів, а також створення транзакційних сценаріїв із взаємодією з користувачами.

Меншою мірою (близько 14%) AI-боти «цікавляться» видавництвами та цифровими медіа. У цих сферах вони здійснюють масовий збір оригінального контенту – статей, відео, творів – для навчання моделей, генерування вибірок і підсумків без належного авторства або компенсації. Це підриває рекламні доходи, послаблює бренди та розмиває права власності на контент. Akamai підтримує видавців у питанні ліцензування, монетизації та захисту інтелектуальної власності, аби контент використовувався відповідально, а не експлуатувався.

У секторі високих технологій – SaaS-платформи, хмарні провайдери, гіпермасштабери – боти активно «живляться» технічним контентом, публічними API та даними про продукти. Таким чином, компанії, які створюють автоматизацію, стають джерелом даних для навчання нових автоматизацій.

Akamai класифікує AI-ботів на кілька типів: тренувальні повзучі бот-сканери (training crawlers), які масово збирають дані для моделей; пошукові бот-сканери (search crawlers), що індексують сайти для AI-пошуку; і fetch-боти (fetchers), які в режимі реального часу забирають конкретні сторінки чи відповіді на запити AI-асистентів. Серед найбільш активних ботів компанія називає ChatGPT-User, Bytespider, GPTBot, ClaudeBot, Meta-ExternalAgent тощо.

Щодо реакцій на це явище, Akamai пояснює, що клієнти компанії мають можливість не лише блокувати ботів, а й застосовувати тонкіші стратегії: сповільнювати з’єднання (tarpit), навмисно затримувати відповіді (delay) або відмовляти у доступі (deny). З початку червня 2025 року помічено, що обсяги трафіку AI-ботів підлягають подвоєному рівню – це частково зумовлено підвищеним реагуванням з боку державного сектору. У сегменті комерції оборот стабілізувався, що свідчить про те, що цей бізнес вже адаптувався до існування ботів і, можливо, навіть інтегрує їх у власні моделі.

Таким чином AI-боти вже трансформують цілі галузі, зокрема комерцію, контент-індустрію та технологічний сектор. У комерції ця трансформація означає поглиблення зв’язку між бізнесом і AI-екосистемами. У видавництві ж йдеться більше про захист і регулювання, ніж про прийняття безконтрольної взаємодії. Akamai співпрацює з партнерами, платіжними провайдерами, розробниками й платформами AI, аби забезпечити відповідальне управління бот-трафіком.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI