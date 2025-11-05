Свято галапасів

5 ноября 2025 г., 17:32

Щороку у світі проходить безліч відомих парадів – національних, військових, культурних, релігійних. Карнавали, марші протесту, ЛГБТ-прайди – всі ці яскраві й гучні події дозволяють спільнотам самовиражатися – за власний кошт і без шкоди байдужим.

Інша справа – паради марнотратства бюджетних утриманців та їхніх поплічників. Загострення традиційно припадає на четвертий квартал року. Заходи відбуваються тихо, без квитків, але за участі кожного – через сплачувані податки.

Міністерство юстиції розпочало чергову низку серверних тендерів для судових адміністрацій усіх рівнів – обласних, міських, районних. Таке вже було – торік, позаторік. Розпорошене по регіонах фінансування виглядає як децентралізація, та насправді про автономію у прийнятті рішень не йдеться: є технічне завдання, затверджене міністерством, його слід виконувати.

Що не так?

Затребувані характеристики серверів багаторазово перевищують потреби діловодства.

Вимога «наявності захисної передньої панелі з замком для запобігання несанкціонованого доступу до дисків та кнопок» викликає природне питання, чи можна взагалі довіряти чутливі дані людям, чиї серверні кімнати – прохідний двір? Відколи це суди почали надавати цілодобові послуги, якщо їм самим потрібна сервісна підтримка серверів 24/7?

Концерн радіомовлення, радіозвʼязку та телебачення купує п’ять серверів та систему зберігання даних за $1M. Не стримуються: купують найкраще, «орієнтуючись на провідних виробників обладнання, їх високі стандарти та цілодобову технічну підтримку». Тим часом сайт контори припав пилом, остання новина датована травнем 2022 року (і та стосується проведення на обʼєктах концерну планово-профілактичних робіт).

Державний центр зайнятості купує два сервери «для побудови високопродуктивного середовища та обробки вимогливих робочих навантажень» за $300K, у дусі часу – кожен сервер оснащений чотирма графічними акселераторами NVIDIA L40S. Не дає їм всім спокою ідея побудови національної LLM іншими їдками бюджету. Завищена ціна виправдовується «використанням обладнання у критично важливих бізнес-процесах, де необхідна безперебійна робота та мінімізація ризиків». Звісно, вимагають підтримку 24/7 – хоча самі працювати не напружуються (пн-чт 09-18, пт 09-16:45, вихідні сб-нд). Традиційно присутня вимога «лицьової панелі, що замикається на ключ та обмежує доступ до жорстких дисків». Таке своєрідне уявлення про інформаційну безпеку перетворюється на принизливий фетиш, ніби справді технологічних принад у сучасних серверів немає.

Наївно пояснювати особливості закупівель «бритвою Генлона» («ніколи не вбачайте злого наміру в тому, що цілком можна пояснити дурістю»). Щойно на бюджетних ланах починаються жнива, «некрасиво підозрювати, коли цілком упевнений».

