Квартальна виручка Qualcomm зросла на 10% до 11,27 млрд дол.

Компанія Qualcomm повідомила про результати за свій четвертий фіскальний квартал.



Скоригований прибуток на акцію склав 3,00 дол. проти очікуваних 2,88 дол., а виручка зросла на 10% до 11,27 млрд дол. проти 10,79 млрд дол.



Однак через значні витрати на податок на прибуток, компанія зафіксувала чистий збиток у розмірі 3,12 млрд дол., тоді як минулого року був чистий прибуток у розмірі 2,92 млрд дол. Компанія була змушена створити резерв (valuation allowance) проти своїх федеральних відстрочених податкових активів США, оскільки очікує, що з 2026 фіскального року на неї поширюватиметься дія альтернативного мінімального корпоративного податку (U.S. corporate alternative minimum tax, AMT).



Усі три ключові сегменти Qualcomm показали результати, що перевищили очікування аналітиків. Виручка від бізнесу мобільних пристроїв зросла на 14% до 6,96 млрд дол. Продажі в автомобільному підрозділі збільшилися на 17% до 1,05 млрд дол. Підрозділ Інтернету речей (IoT), який включає доходи від співрпаці з Meta, показав виручку 1,81 млрд дол., що на 7% більше, ніж роком раніше. Але ліцензійний бізнес Qualcomm зафіксував зниження виручки на 7% до 1,41 млрд дол., хоча також перевершив очікування аналітиків.



Qualcomm, яка історично була домінуючим постачальником мобільних чипів (зокрема для Samsung та Apple), активно працює над диверсифікацією, оскільки очікує втрати Apple як клієнта у своєму модемному бізнесі. Компанія вже виготовляє чипи для ПК на Windows та пристроїв Meta. Проте, найбільші можливості її керівництво бачить у сфері АІ. Минулого тижня Qualcomm оголосила, що випустить нові чипи-акселератори АІ: AI200 (у продажу з 2026 року) та AI250 (запланований на 2027 рік). Ці рішення можуть бути об’єднані в систему, що заповнює повну серверну стійку з рідинним охолодженням. Архітектура має дозволити працювати 72 чипам як один комп'ютер, надаючи обчислювальну потужність, необхідну для запуску найсучасніших АІ-моделей.



На поточний фіскальний квартал Qualcomm прогнозує виручку від 11,8 млрд дол. до 12,6 млрд дол., що значно перевищує середню оцінку аналітиків у 11,62 млрд дол. Скоригований прибуток на акцію очікується в діапазоні 3,30 дол. до 3,50 дол., що відповідає очікуванням аналітиків (3,31 дол. на акцію).



Хоча акції Qualcomm зросли лише на 17% з початку року, відстаючи від 22% зростання Nasdaq, компанія прагне скоротити розрив, кидаючи виклик конкурентам, таким як Nvidia та Advanced Micro Devices, ціні папери яких зросли на 45% та 112% відповідно.

