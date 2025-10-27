Counterpoint: світовий ринок ПК відновив зростання на 8,1%

27 октября 2025 г., 12:35

Світові поставки персональних комп'ютерів зросли на 8,1% у третьому кварталі 2025 року порівняно з аналогічним періодом минулого року. Зростання було зумовлене насамперед наближенням дати завершення підтримки Microsoft Windows 10 (у жовтні 2025 року), а також стратегічними корективами запасів, пов'язаними з митною політикою США.



За даними Counterpoint Research, завершення підтримки Windows 10 стало потужним стимулом для оновлення застарілих систем, оскільки майже 40% поточної бази ПК все ще працює на цій операційній системі. Підприємства та споживачі активно замінюють комп'ютери, готуючись до кінцевого терміну.



На цьому фоні найбільші гравці ринку значно зміцнили свої позиції. Lenovo зберегла лідерство, показавши найвище зростання серед топ-шести вендорів — 17,4% річних. HP закріпила другу позицію зі зростанням поставок на 10,3%. Apple збільшила поставки на 14,9% завдяки популярності нових моделей MacBook. Asus продемонструвала вибухове квартальне зростання на 22,5% і річне зростання на 14,1%. Dell єдиною серед лідерів показала незначне річне зниження на 0,9%. П’ять провідних вендорів сукупно охопили майже три чверті світового ринку.



Попри те, що поточне зростання обумовлене міграцією операційних систем, аналітики наголошують, що індустрія перебуває на порозі ще більш глибокої трансформації, пов'язаної з появою АІ-ПК (AI PC). Як зазначає старший аналітик Мінсу Канг (Minsoo Kang), наступна хвиля зростання ще не повною мірою відобразилася у результатах третього кварталу. Виробники вже пропонують моделі з апаратним прискоренням АІ, але поки що покупці надають перевагу фундаментальним оновленням.



Очікується, що масове впровадження АІ-ПК розпочнеться після 2026 року. Цю фазу стимулюватиме вихід на ринок нового покоління процесорів від лідерів галузі: Qualcomm зі своїм процесором Snapdragon X2 Elite, Intel з архітектурою Panther Lake Core Ultra та спільні розробки NVIDIA з партнерами. Компанії вже зараз обирають АІ-сумісні ПК, щоб забезпечити готовність своїх систем до майбутніх потреб, готуючи основу для "інтелекту на межі" (intelligence at the edge).

