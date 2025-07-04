За пів року на базі Дія.Engine запрацювали ще 18 державних електронних систем та реєстрів

4 июля 2025 г., 13:35

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Міністерство цифрової трансформації України цифровізувати державні реєстри. За останні пів року на базі платформи Дія.Engine запрацювали 18 нових електронних систем та реєстрів у співпраці з різними міністерствами. Вони автоматизують державні процеси та мінімізуючи корупційні ризики.

Дія.Engine – це low-code платформа, яка дає змогу будувати реєстри та цифрові системи швидко, безпечно та стандартизовано. Кожен реєстр розробляється за допомогою функціональних блоків і готових модулів – це суттєво економить час та гроші на розробку систем та цифрових послуг. Завдяки Дія.Engine реєстри працюють та модернізуються незалежно від конкретного розробника, можуть швидко масштабуватися і легко оновлюватись. Загалом платформою Дія.Engine уже користуються 23 держустанови й на ній наразі працює 50 реєстрів і держсистем.

Розробка концепції Платформи Дія.Engine та розгортання на платформі перших реєстрів відбулися за підтримки Європейського Союзу в межах проєктів EU4DigitalUA та DT4UA, що впроваджує естонська Академія електронного управління. Модернізація Платформи відбулася в межах проєкту «Ефективне державне управління через GovTech та прозорість в Україні», що впроваджується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) за дорученням уряду Німеччини. Подальша модернізація Платформи Дія.Engine та підтримка Центру компетенцій відбувається за сприяння проєкту «Підтримка цифрової трансформації», що фінансується UK Dev. Партнер проєкту – Фонд Східна Європа.

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