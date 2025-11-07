«Vibe coding» - слово року за версією Collins English Dictionary

7 ноября 2025 г., 19:27

Collins English Dictionary назвав "Vibe coding" Словом року 2025. Ця подія сигналізує: ера, коли розробники годинами писали код вручну, видається, добігає кінця.

Термін, який насправді складається з двох слів, був обраний на тлі того, як штучний інтелект відіграє дедалі більшу роль у нашому житті, фундаментально змінюючи взаємодію людини з комп'ютерами.

Нагадаємо, "Vibe coding" – це форма розробки програмного забезпечення, що передбачає перетворення природної людської мови на комп'ютерний код за допомогою АІ. Дослівно у перекладі можна трактувати як "програмування на вібраціях" або "кодування за настроєм".

Як пояснюють лексикографи Collins, це "використання штучного інтелекту, що керується природною мовою, для допомоги у написанні комп'ютерного коду". Простіше кажучи: "Ви просто говорите машині, що ви хочете, замість того, щоб копітко кодувати це самостійно".

Автором терміну є колишній директор АІ у Tesla та інженер-засновник OpenAI Андрій Карпатий (Andrej Karpathy). Він описав цей процес як створення програми за допомогою АІ, коли людина може "забути, що код взагалі існує".

Керувальний директор Collins Алекс Бікрофт (Alex Beecroft) підкреслив, що вибір "vibe coding" "ідеально відображає, як мова розвивається разом із технологіями". Він сказав, що це "сигналізує про велику зміну в розробці ПЗ, де АІ робить кодування більш доступним. Безшовна інтеграція людської творчості та машинного інтелекту докорінно змінює нашу взаємодію з комп’ютерами." (“The selection of ‘vibe coding’ as Collins’ Word of the Year perfectly captures how language is evolving alongside technology... It signals a major shift in software development, where AI is making coding more accessible. The seamless integration of human creativity and machine intelligence demonstrates how natural language is fundamentally changing our interaction with computers.”)

Для моніторингу нових і помітних слів, Collins Dictionary використовує базу Collins Corpus, що містить 24 млрд слів з різних джерел, включно із соціальними мережами.

Терміни, що описують стосунки людей з технологіями, цього року зайняли чільне місце у списку.

"Clanker" - інше слово у шорт-листі, але воно має негативне забарвлення. Це зневажливий британський термін для робота, комп'ютера або певного типу АІ. "Broligarchy" - посилається на невелику кліку дуже багатих чоловіків, які мають політичний вплив. Collins наводить як приклади Марка Цукерберга, Джеффа Безоса, Ілона Маска та Сундара Пічаї, які були високопоставленими гостями на інаугурації президента США Дональда Трампа цього року.

"Henry" - абревіатура від "High Earner, Not Rich Yet" (Високооплачуваний, але ще не багатий).

Також до списку увійшли терміни, пов'язані з якістю життя та роботою: "Taskmasking" (створення помилкового враження продуктивності на робочому місці), "Micro-retirement" (перерва між періодами зайнятості для реалізації особистих інтересів) та "Biohacking" (зміна природних процесів тіла для покращення здоров'я та довголіття).

Примітно, Словом 2024 року був названий термін "Brat". А у 2023 році, за версією Collins English Dictionary, Словом року стала абревіатура АІ, яка означає "моделювання розумових функцій людини за допомогою комп'ютерних програм".

