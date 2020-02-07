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Microsoft проводит реорганизацию некоторых подразделений

7 февраля 2020 г., 17:06

Microsoft проводит реорганизацию некоторых подразделений

Из различных источников стало известно, что компания Microsoft решила провести реорагизацию внутренней структуры и провела новые назначения.

Так принято решение объединить подразделения Windows Experience и Devices. Вновь образованную структуру Windows and Devices возглавит Панос Панай (Panos Panay), который работает в компании уже 16 лет - он возглавлял разработку и продвижение устройств группы Surface.

Сообщается также о том, что глава направления LinkedIn с 2008 г. Джеф Вайнер (Jeff Weiner) покинет компанию 1 июня. На его место будет назначен Райан Рослянский (Ryan Roslansky), бывший заместителем Вайнера по развитию продуктов.

Бывший глава Windows Experience Джо Бельфиоре (Joe Belfiore) будет руководить направлением Office Experience Group, а также подразделением, которое занято разработкой приложений для Android и iOS.

Руководивший направлением OneDrive и SharePoint Джефф Тэпер (Jeff Teper) брошен на развитие продуктов Microsoft Teams.


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