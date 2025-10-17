Частка оптичного доступу в інтернет перевищила половину

17 октября 2025 г., 17:25

За даними НКЕК, у першому півріччі загальні доходи ринку електронних комунікацій зросли на 17,3% порівняно з аналогічним періодом 2024 року та склали 60,9 млрд грн. Панель базується на щоквартальній регуляторній звітності 3474 постачальників. Цікаво, що загалом в галузі працює близько 51,6 тис. людей.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку представила ключові тренди ринку електронних комунікацій за I півріччя 2025 року. Як зазначається, попри повномасштабну агресію рф, що триває, сектор електронних комунікацій в Україні продовжує демонструвати стійкість, адаптивність та позитивну динаміку.

Доходи від надання послуг мобільного зв'язку зросли на 22,6% та досягли 38,9 млрд грн. Послуги передачі даних в загальній структурі займають вже 68,3%, голосова телефонія – 11%, SMS – 5,4%.

Кількість активних SIM-карток з січня по червень 2025 року знизилася на 3,3% та склала 47,9 млн. З них доступ до мережі інтернет здійснювали 35,4 млн карток. Причому 30,5 млн – за технологіями 4G. Середньомісячний дохід від надання послуг мобільного зв’язку на активну SIM-карту (ARPU) збільшився на 26,7% та становив 135,6 грн.

Фіксований доступ до інтернету приніс провайдерам 12,1 млрд грн. Це на 3% більше, ніж за аналогічний період торік. При цьому кількість ліній (точок) навіть трохи зменшилася – до 8,4 млн. З них у сільській місцевості – 2,5 млн. Втім вже 52,4% ліній під’єднані за технологією xPON (оптика до абонента) та 39,5% – по FTTx (оптика до будинку). Цікаво, що ще три роки тому ситуація була протилежною. Як то кажуть, «Лихо не без добра».

Згідно з даними НКЕК, наразі 6% користувачів дротового інтернету мають підключення зі швидкістю 1 ГБіт/с та вище, 49% – від 100 Мбіт/с, 40,5% – від 30 Мбіт/с.

Середньомісячний дохід від надання послуг доступу до фіксованої мережі інтернету у розрахунку на одну лінію (ARPU) збільшився на 3,5% та досяг 237,8 грн.

Доходи від фіксованого голосового зв'язку (традиційна телефонія) за рік підвищилися на 4,2% та досягли 1,8 млрд грн. Послуги місцевого телефонного зв’язку займають 40,2%. Кількість ліній також дещо збільшилася (+6,3%) та становила 1,4 млн. Середній дохід з одного абонента (ARPU) складає 220,8 грн\міс.

