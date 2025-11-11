Ajax Systems додала фабрику у В’єтнамі до виробничих майданчиків в Україні та Туреччині

11 ноября 2025 г., 14:35

Міжнародна технологічна компанія і найбільший у Європі виробник охоронних систем Ajax Systems відкрила фабрику у місті Ханой, Вʼєтнам. Це дозволить розширити та диверсифікувати виробничі потужності для зміцнення позицій компанії у світі. На заводі площею 8300 м² вироблятимуть усі лінійки пристроїв Ajax та планується створити близько 1000 робочих місць протягом року.

«Новий завод Ajax Systems у В’єтнамі – це стратегічний крок до глобального масштабування, розширення потужностей та диверсифікації виробничих потужностей. Ми свідомо обрали В’єтнам, адже країна має сприятливі умови для ведення виробничого бізнесу, кваліфікованих фахівців, розвинені індустріальні парки, широку мережу постачальників», – зазначив Олександр Конотопський, засновник і голова наглядової ради Ajax Systems.

Ajax Systems також продовжує розвивати наявне виробництво в Україні й Туреччині. Розробка продуктів відбувається у трьох R&D центрах у Києві, Львові та Вінниці. Для розширення глобальної присутності бренду компанія також зміцнює локальні команди у всьому світі. Наразі пристроями Ajax користуються у більше ніж 180 країнах світу.

Продуктам Ajax довіряють уже понад 4 млн кінцевих користувачів і 290 тис. PRO-користувачів. Компанія пропонує комплексні рішення для захисту житлових і комерційних об'єктів різного масштабу. Наразі портфоліо Ajax налічує 180 пристроїв для захисту від вторгнення, відеоспостереження, пожежної безпеки та комфорту й автоматизації.

