SAP відзначає 30 років роботи в Україні та підтримки цифрової трансформації підприємств 

11 июня 2025 г., 13:12

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Цього року компанія SAP, світовий лідер у сфері корпоративних додатків і генеративного штучного інтелекту, відзначає 30-річчя діяльності в Україні. З моменту виходу на український ринок у 1995 році SAP Ukraine виступає надійним технологічним партнером для бізнесу та державного сектору, допомагаючи впроваджувати інновації та сучасні ІТ-рішення.

Три десятиліття SAP підтримує цифрову трансформацію підприємств, сприяє розвитку ключових галузей економіки, локалізує глобальні рішення з урахуванням українського законодавства та бізнес-потреб. Станом на 2024 рік, згідно з рейтингами Forbes Україна, SAP є технологічною платформою вибору для лідерів українського бізнесу: 7 з 10 провідних приватних компаній, 14 з 20 найкращих роботодавців країни, а також більшість ключових інвесторів – як приватних, так і державних – обирають SAP для масштабування, зростання та впровадження інновацій.

«30 років для SAP в Україні – це історія незламної підтримки, інновацій і зростання. Разом із нашими клієнтами, партнерами та командою ми не тільки трансформуємо бізнеси, а й активно сприяємо розвитку і процвітанню країни. Наше зобов'язання – продовжувати сприяти цифровізації української економіки, а також підтримувати суспільство на шляху до відновлення та майбутнього, що процвітає», – зазначила Ганна Мікулицька, керівна директорка SAP Ukraine.

На сьогодні в Україні локалізовано ключові продукти SAP для управління персоналом і заробітною платою, обліку й логістики, а також для галузей енергетики, ЖКГ, зв'язку тощо. Українська мова офіційно додана до стандартного інтерфейсу рішень SAP. Серед локалізованих рішень – SAP SuccessFactors для управління персоналом, SAP Business One для малого та середнього бізнесу, SAP Cloud ERP тощо.

Хмарне портфоліо SAP наразі охоплює понад 100 рішень, включаючи флагманську ERP-систему SAP S/4HANA Cloud. В Україні доступні продукти для 26 галузей та 12 напрямків діяльності компаній.

За ці роки SAP Ukraine зростала і через глобальні інтеграції компаній, представлених в Україні: Visiprise (2008), Abakus (2016), а також останнє придбання WalkMe у 2024 році. З 2022 року SAP Ukraine є резидентом Дія.City.

Сьогодні команда SAP в Україні налічує 65 фахівців локального офісу, які активно залучені до реалізації як локальних, так і глобальних напрямків діяльності компанії. SAP Ukraine активно співпрацює з бізнес-асоціаціями, зокрема Німецько-Українською промислово-торгівельною палатою (AHK Ukraine), Європейською Бізнес Асоціацією (ЕВА) та Lviv ІТ Cluster, а також розвиває освітнє партнерство через Університетський Альянс із 13 закладами вищої освіти.

До екосистеми SAP в Україні входять 18 партнерських компаній, які допомагають впроваджувати, адаптувати та підтримувати SAP-рішення для клієнтів у різних галузях.

Від початку своєї діяльності SAP підтримує український бізнес і суспільство, надаючи доступ до сучасних технологій. Компанія продовжує інвестувати в локальні рішення, розвивати партнерську екосистему та впроваджувати найсучасніші технології. Завдяки цьому SAP не просто трансформує окремі компанії – вона допомагає змінювати індустрії та підвищувати ефективність управління на всіх рівнях.

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