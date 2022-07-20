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Квартальний продаж жорстких дисків впав на 33%

20 июля 2022 г., 11:45

Згідно з інформацією Storage Newsletter, попит на жорсткі диски різко знижується - за підсумками II кв. обсяг їх відвантажень скоротився на 33% у річному вимірі.

Сумарно у корпоративному та споживчому сегментах у минулому кварталі поставлено до 46,5 млн HDD, у 2010 році показник був 163 млн - майже у 4 рази падіння.

У корпоративному сегменті попит у річному вираженні скоротився незначно, але йдеться про ринок, який неухильно зростає вже не перший рік, і продовжить зростання: хмарна інфраструктура та сегмент високопродуктивних обчислень потребують багато накопичувачів для зберігання даних.

Найбільш активне падіння у секторі жорстких дисків форм-фактора 2,5-дюймовомів - на 40% до 11 млн. HDD. У ноутбуках все більше використовуються твердотільні накопичувачі.

Постачання жорстких дисків формату 3,5-дюймов впало відносно попереднього кварталу більш ніж на 30% до 17 млн пристроїв. Найбільш активне зниження попиту зафіксовано у сегментах систем відеоспостереження.

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