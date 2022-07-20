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“Укртелеком” продовжує відновлювати мережу

20 июля 2022 г., 10:45

Як повідомляє “Укртелеком”, відновлено надання послуг доступу до інтернету для абонентів населених пунктів у Сумській, Рівненській областях. Рівень доступності телекомінфраструктури оператора в цих областях наразі становить 100%.

Відновлено роботу волоконно-оптичної лінії зв'язку в Харківській області. Там після отримання дозволу від ЗСУ інженери змонтували постійну вставку однотипним кабелем та дві додаткові муфти. Наразі послуги інтернет-доступу доступні у 61% населених пунктів області, де є мережі оператора.  

Тривають роботи з відновлення послуг для абонентів міста Бахмут у Донецькій області, де контрольний термін усунення пошкодження на мережі було подовжено через обстріл окупантами місця аварії. Фахівці у координації з воїнами ЗСУ, роблять все можливе аби відновити зв'язок якомога скоріше.

Інтернет-послуги доступні у 87% населених пунктів України, де є мережі Укртелекому, в усіх областях, крім Луганської та Херсонської.

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