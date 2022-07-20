«Мегатрейд» стає дистриб’ютором продукції Teltonika Networks

20 июля 2022 г., 12:47

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Український проєктний ІТ-дистриб'ютор «Мегатрейд» анонсуваі угоду з литовською компанією Teltonika, відомим виробником мережного обладнання та програмного забезпечення для IoT, M2M та корпоративних мережних інфраструктур з розширеними можливостями дистанційного керування за допомогою RMS.



Як повідомляється, Teltonika забезпечує широкий спектр рішень на основі мережного обладнання: підключення для банкоматів, системи охоронного відеоспостереження, інтерактивних дисплеїв, системи керування дорожнім трафіком, промисловими процесами тощо. Окрім виробництва, компанія також має R&D-центр у Європі.



Кінцевими замовниками продуктів Teltonika є виробничі підприємства, міські комунальні служби, перевізники, каршеринг-сервіси та інші.



Наразі «Мегатрейд» планує зосередитися на продажах маршрутизаторів та комутаторів виробництва Teltonika Networks.



«Завдяки поєднанню передових технологій та багаторічному досвіду в проектуванні, Teltonika являє собою більше, ніж просто рішення. Це інновації, натхнення, навчання та надійне партнерство», відмічає Артем Віжуткін, директор з розвитку бізнесу «Мегатрейд».



Гарантійний термін на обладнання Teltonika Networks становить 24 місяці. Ремонтом та сервісним обслуговуванням опікуватиметься сервісний центр «Мегатрейд».



Представники «Мегатрейд» також наголосили на тому, що продукція вендора вже є в наявності на українському складі. Постачання обладнання під замовлення на локальний склад виконується протягом 2 тижнів.

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