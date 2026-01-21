Ілон Маск перезапускає проєкт суперкомп’ютера Dojo3

21 января 2026 г., 13:45

Ілон Маск у своїй соцмережі оголосив про несподіване відновлення робіт над проєктом Dojo3 - наступним поколінням власного суперкомп’ютера для навчання штучного інтелекту.



Це рішення було прийнято на тлі значного прогресу в розробці чипа AI5, дизайн якого, за словами Маска, «майже завершений». Паралельно компанія вже розпочала роботу над наступним поколінням - AI6. Важливим стратегічним кроком стало укладання угоди з Samsung Electronics на суму 16,5 млрд дол. щодо виробництва чипів AI6, що стало великою перемогою для корейського напівпровідникового гіганта. Маск також оголосив про масштабний набір фахівців для розробки того, що він назвав «найбільш масовими чипами у світі», підкреслюючи намір компанії самостійно контролювати весь стек обчислювальних потужностей для автономного водіння.



Аналіз цієї стратегії свідчить про початок відкритої війни за домінування в індустрії безпілотного транспорту між Tesla та Nvidia. Перезапуск Dojo3 після минулорічного призупинення проєкту є прямою відповіддю на запуск платформи «Alpamayo» на виставці CES 2026. Поки Nvidia прагне стати постачальником «стандартного» софту та заліза для всіх автовиробників, Маск подвоює ставку на закриту екосистему. Tesla прагне створити ідеально налаштований цикл: власне залізо для автомобілів (AI5/AI6), власна програмна оболонка на базі камер та власна інфраструктура для навчання моделей (Dojo3).



Вибір Samsung як партнера демонструє, що Tesla готова інвестувати колосальні кошти, щоб уникнути дефіциту потужностей та знизити залежність від графічних процесорів конкурентів. Для інвесторів це сигнал про високу впевненість Маска у здатності Tesla довести технологію FSD (Full Self-Driving) до рівня повної автономності за рахунок пропрієтарного «заліза». Попри величезні капітальні витрати та ризики виконання, Tesla фактично будує паралельну АІ-індустрію, де кожен аспект - від транзистора в машині до суперкомп’ютера в дата-центрі - працює на єдину мету створення роботаксі. Це перетворює Tesla з автовиробника на вертикально інтегровану ІТ-корпорацію, яка розглядає обчислювальну потужність як свій головний актив у 2026 році.

