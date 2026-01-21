TrendForce: продажі серверів зростуть на 12,8% у 2026 р., а АІ-систем на 28%

21 января 2026 г., 11:45

0

Tweet

Згідно зі звітом аналітичної компанії TrendForce у 2026 році світовий ринок серверів очікує масштабна трансформація: поставки АІ-систем зростуть на понад 28% у річному обчисленні, тоді як загальний ринок серверів збільшиться на 12,8%.



Головним рушієм цього процесу стануть п’ять найбільших північноамериканських хмарних провайдерів - Google, AWS, Meta, Microsoft та Oracle, - чиї сукупні капітальні витрати у 2026 році зростуть на рекордні 40%. Такий стрибок інвестицій зумовлений двома факторами: необхідністю заміни парку серверів, придбаних під час хмарного буму 2019–2021 років, та стратегічним переходом від навчання моделей до їх масової комерціалізації.



Аналітики зазначають, що якщо 2024–2025 роки були зосереджені на тренуванні великих мовних моделей (LLM), то з другої половини 2025 року пріоритетом стали послуги інференсу, які забезпечують роботу АІ-агентів, додатків на базі LLaMA та оновлених систем Copilot.



Особливістю 2026 року стане різке зростання попиту на сервери загального призначення, які Google та Microsoft закуповуватимуть у величезних масштабах для обробки пре- та пост-інференсних обчислень. У сегменті спеціалізованих АІ-систем графічні процесори (GPU) залишаться лідерами з часткою 69,7%, де основним драйвером поставок буде платформа NVIDIA GB300, а системи на базі VR200 почнуть активно з’являтися у другій половині року. Водночас частка серверів на базі кастомних чипів (ASIC) сягне багаторічного піка у 27,8%. У цьому напрямі лідером виступає Google, яка інвестує у власні ASIC-рішення більше за будь-якого конкурента. Її тензорні процесори (TPU) не лише підтримують платформу Google Cloud, а й стають комерційним продуктом для зовнішніх клієнтів, таких як Anthropic.



Аналіз TrendForce вказує на те, що у 2026 році архітектура дата-центрів остаточно адаптується під потреби монетизації штучного інтелекту. Перехід до інференсу означає, що АІ стає не просто дослідницьким проєктом, а щоденним сервісом, який потребує величезних потужностей для зберігання та обробки поточних даних. Зростання частки ASIC до 27,8% свідчить про прагнення техгігантів знизити операційні витрати та залежність від NVIDIA у тих завданнях, де важлива вузька спеціалізація та енергоефективність. Це створює нову динаміку ринку: поки NVIDIA домінує у сфері створення нових моделей (тренування), хмарні гіганти будують власні «закриті» екосистеми на базі ASIC для масового обслуговування користувачів.



Така стратегія дозволяє Google та Microsoft масштабувати послуги Copilot та Gemini без пропорційного зростання витрат на оренду чипів. Важливим аспектом є також розвиток суверенних хмарних проєктів на рівні урядів, що додає стабільності ринку АІ-серверів незалежно від приватних інвестицій. У підсумку, 2026 рік стане часом максимальної продуктивності АІ-інфраструктури, де успіх визначатиметься здатністю гіперскейлерів інтегрувати кастомні чіпи у загальну мережу обчислень, забезпечуючи найнижчу собівартість одного токена на ринку.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI