Netflix переходить на розрахунок готівкою, щоб вибити Paramount із гри за Warner Bros

21 января 2026 г., 16:35

0

Tweet

Як повідомляє Reuters, cтрімінговий гігант Netflix оголосив про кардинальну зміну умов своєї пропозиції щодо придбання студійних та стрімінгових активів Warner Bros Discovery (WBD).



Щоб остаточно заблокувати конкурентні зусилля Paramount Skydance, керівництво Netflix замінило попередню комбіновану пропозицію (акції + готівка) на повністю грошовий розрахунок. Сума угоди залишається незмінною — 82,7 млрд дол., що становить 27,75 дол. за акцію готівкою. Згідно з податковими документами від 20 січня 2026 року, рада директорів Warner Bros вже одностайно підтримала цей оновлений план. Очікується, що спеціальні збори акціонерів для голосування за злиття відбудуться до квітня цього року.



Рішення відмовитися від оплати акціями було продиктовано більшою мірою нестабільністю ринку. З моменту оголошення про намір злиття 5 грудня минулого року, акції Netflix впали на 15%, опустившись нижче «цінового порога», передбаченої початковим варіантом угоди. Це дало змогу Paramount Skydance стверджувати, що їхня пропозиція є вигіднішою. Перехід на готівку «знімає невизначеність і забезпечує ліквідність негайно після закриття угоди», заявили в Warner Bros.



Попри те, що Paramount пропонує вищу ціну за акцію ($30 проти $27.75), рада директорів WBD вважає пропозицію Netflix стратегічно кращою. Головний аргумент - створення Discovery Global. Це окрема компанія, куди увійдуть кабельні мережі (включаючи CNN), спортивні активи TNT та сервіс Discovery+.



Аналітики оцінюють акції майбутньої Discovery Global у діапазоні від $1.33 до $6.86 за бумагу. Netflix погодилися знизити борг, який ляже на плечі нової Discovery Global, на 260 млн дол.



Об'єднана компанія Netflix-WBD матиме борг близько 85 млрд дол. з інвестиційним рейтингом, тоді як варіант із Paramount призвів би до створення структури з боргом 87 млрд дол. і рейтингом "сміттєвого" рівня, що значно здорожує обслуговування кредитів.



Хоча Netflix має фінансову перевагу, Paramount Skydance на чолі з Девідом Еллісоном (David Ellison) робить ставку на політичний капітал. Компанія стверджує, що їхні тісні зв’язки з адміністрацією Дональда Трампа допоможуть швидше пройти антимонопольні перевірки. Проте ринок реагує скептично: акції Paramount впали на 1,9% після новин про готівковий маневр Netflix, тоді як акції Netflix зросли на 0,9% в очікуванні квартального звіту.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI