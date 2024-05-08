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Квартальний дохід Check Point зріс на 6% до 599 млн дол.

8 мая 2024 г., 17:25
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Check Point Software Technologies оголосила фінансові результати за перший квартал, що закінчився 31 березня.

Загальний дохід компанії за період збільшився на 6% до 599 млн дол. у річному вимірі.

Доходи від підписки на послуги безпеки зросли на 15%  до 263 млн дол.

Операційний прибуток не за GAAP склав 252 млн дол., рік тому було 238 млн дол.

"Перший квартал приніс чудові результати: виручка та прибуток на акцію перевищили наші прогнози. Ми досягли значного двозначного зростання за угодами з Infinity Platform, які зараз складають понад 13% від загального доходу. Наші поточні регулярні доходи зараз складають 83% від загального доходу, - заявив Гіл Швед (Gil Shwed), засновник і генеральний директор Check Point Software Technologies. - Ми представили Quantum Force, нову лінійку шлюзів безпеки, які надають організаціям будь-якого розміру технологію брандмауерів наступного покоління. Крім того, запустили нові технології, включаючи Harmony SaaS, що захищає платформи і дані SaaS, та Infinity AI Copilot, помічника з підтримкою штучного інтелекту, який підвищує ефективність безпеки в організаціях".

Станом на 31 березня 2024 року доходи майбутніх періодів становили 1,826 млрд дол., що на 2% більше, ніж у попередньому році.

Грошові кошти, ринкові цінні папери та короткострокові депозити станом на 31 березня складали 3,035 млрд дол., порівняно з 2,96 млрд дол. на 31 грудня 2023 року.

Протягом першого кварталу 2024 року компанія викупила приблизно 2 млн акцій загальною вартістю приблизно 325 млн дол.

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