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Завдяки «Армії дронів» у квітні уражено ще 299 одиниць ворожої військової техніки

9 мая 2024 г., 8:15

Мінус 63 гармати, 52 броньовані машини та 20 танків — результати ударних підрозділів БПЛА за минулий тиждень, написав Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.

Українські дрони працюють на фронті 24/7 - без свят та вихідних. За тиждень наші «пташки» уразили 299 одиниць техніки ворога та 100 окупантів. Це мільйони доларів втрат для росії.

«Продовжуємо працювати, щоб технологій на фронті було більше. Зараз у фокусі — дрони з АІ, наземні роботизовані комплекси та РЕБ», зазначив Михайло Федоров.

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