Apple представила 13-дюймовий планшет iPad Air на процесорі M2

8 мая 2024 г., 16:35

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Компанія Apple оголосила про випуск оновленого 11-дюймового і нового 13-дюймового iPad Air, вдосконаленого чипом M2. Тепер вперше iPad Air доступний у двох розмірах: 11-дюймовий iPad Air дуже портативний, а 13-дюймова модель має ще більший дисплей, що дає змогу більше працювати, вчитися і грати. Обидві моделі мають розширені можливості, роблячи iPad Air потужнішим і універсальнішим. Завдяки швидшому CPU, GPU і нейронному рушію M2 новий iPad Air має ще більшу продуктивність для штучного інтелекту. Фронтальна ультраширока 12-Мп камера тепер розташована вздовж альбомного краю iPad Air, що підходить для відеодзвінків. Крім того, пристрій оснащений швидшим Wi-Fi, а стільникові моделі - 5G, щоб користувачі могли залишатися на зв'язку в дорозі. Портативний дизайн, час автономної роботи протягом усього дня, дисплей Liquid Retina та підтримка Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C) і Magic Keyboard - iPad Air дає змогу користувачам бути ще продуктивнішими.



Новий iPad Air доступний у нових синьому і фіолетовому кольорах, а також у кольорах starlight і space gray. Вартість 11-дюймового iPad Air, як і раніше, становить $599, а 13-дюймовий iPad Air - $799. Покупці можуть замовити новий iPad Air вже сьогодні, а його доступність почнеться в середу, 15 травня.



Оновлений 11-дюймовий iPad Air дуже портативний і підходить для роботи в дорозі. Для користувачів, яким потрібен більший дисплей, новий 13-дюймовий iPad Air пропонує на 30% більше площі екрана, ніж 11-дюймова модель. Завдяки збільшеному дисплею у користувачів з'являється більше простору для втілення своїх ідей у таких додатках, як Freeform, або для перегляду кількох додатків за допомогою Split View в iPadOS. Обидві моделі оснащені дисплеями з дизайном Liquid Retina, покриттям антивідблиску екрана, технологією True Tone, високою яскравістю та підтримкою технології P3 wide color, завдяки чому контент виглядає надзвичайно насиченим та яскравим, а текст - чітким за будь-якого освітлення.



В оновленому iPad Air фронтальна камера Ultra Wide 12 Мп тепер розташована вздовж альбомного краю. Камера оснащена функцією Center Stage, яка використовує машинне навчання (ML), щоб автоматично тримати всіх у полі зору. 12-Мп ширококутна задня камера iPad Air забезпечує високу роздільну здатність фотографій і деталізоване відео у форматі 4K з підтримкою 240 кадрів за секунду в режимі slo-mo. Подвійні мікрофони працюють в унісон з камерами, вловлюючи звук з використовуваної камери та зводячи до мінімуму фоновий шум, що відвертає. Новий iPad Air також оснащений ландшафтними стереодинаміками з функцією Spatial Audio. 13-дюймова модель забезпечує ще вищу якість звуку з подвоєною кількістю басів, що підходить для прослуховування музики та перегляду відео.



Чип M2 забезпечує iPad Air ще один значний приріст продуктивності: швидший 8-ядерний CPU і 10-ядерний GPU. M2 - це потужний чип, який пропонує низку поліпшень порівняно з M1, забезпечуючи стрибок у продуктивності для тих, хто переходить із попереднього покоління iPad Air. У поєднанні з вищою пропускною спроможністю пам'яті новий iPad Air майже на 50% швидший за попередній iPad Air з M1 під час виконання широкого спектра завдань, пов'язаних із продуктивністю та творчістю. А порівняно з iPad Air із процесором A14 Bionic, новий iPad Air забезпечує продуктивність, що в 3 рази вища.



Завдяки M2 новий iPad Air - це пристрій для завдань на базі штучного інтелекту, оснащений більш ефективним 16-ядерним нейронним рушієм, який на 40% швидший, ніж M1. У поєднанні з прискорювачами ML в CPU і GPU для прискорення машинного навчання на пристрої, а також уніфікованою архітектурою пам'яті Apple silicon iPad Air забезпечує виняткову продуктивність штучного інтелекту. Використовуючи цю продуктивність, користувачі можуть користуватися такими інтелектуальними функціями iPadOS, як Visual Look Up, Subject Lift або Live Text. iPadOS також має передові фреймворки, як-от Core ML, які дають змогу розробникам легко використовувати нейронний рушій для створення AI-функцій просто на пристрої. Завдяки великій екосистемі застосунків, що включають передові функції AI, користувачі можуть використовувати інструмент Auto Enhance у Photomator, який покращує фотографії одним клацанням миші за допомогою моделей AI, або аналізувати спортивні результати за допомогою Onform і його можливостей відстеження руху. iPad Air також підтримує хмарні рішення, даючи змогу користувачам запускати додатки для підвищення продуктивності та творчості, що використовують можливості AI, як-от Microsoft Copilot для Microsoft 365 і Adobe Firefly.



Завдяки швидшому бездротовому з'єднанню користувачі зможуть робити на iPad Air ще більше. Новий iPad Air підтримує Wi-Fi 6E, продуктивність якого у 2 рази вища, ніж у попереднього покоління, тому користувачі можуть завантажувати файли, грати в онлайн-ігри та дивитися фільми в потоковому режимі. Моделі Wi-Fi + Cellular з підтримкою 5G дають змогу користувачам отримувати доступ до своїх файлів, спілкуватися з колегами та створювати резервні копії даних, перебуваючи в дорозі. Стільникові моделі нового iPad Air активуються за допомогою eSIM, що дає змогу користувачам швидко під'єднувати та переносити наявні тарифні плани в цифровому вигляді, а також зберігати кілька стільникових планів на одному пристрої.



Вартість 11-дюймового iPad Air становить $599 за модель з Wi-Fi та $749 за модель з Wi-Fi + Cellular. Тоді як 13-дюймовий iPad Air обійдеться в $799 за модель з Wi-Fi та $949 за модель з Wi-Fi + Cellular.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365