Попри все квартальний дохід Apple зріс на 2% до 83 млрд дол.

29 июля 2022 г., 16:00

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Apple представила фінансові результати за другий квартал поточного року.



Дохід зріс до 83 млрд дол., що на 2% більше, ніж минулого року.

Прибуток на акцію склав 1,20 доларів проти 1,16 доларів за прогнозами аналітиків і це вийшло на 8% менше, ніж у минулому році



«З точки зору сукупного прогнозу, ми очікуємо, що дохід прискориться у наступному кварталі, попри певні недоліки», сказав генеральний директор Apple Тім Кук у інтерв'ю CNBC.



Дохід Apple зріс на 2% протягом кварталу проти 36% зростанням за той самий період минулого року та понад 8% зростанням у першому кварталі. Кук при цьому підкреслив, що результати виявилися кращими, ніж очікувалося, а фінансовий директор Лука Маестрі сказав, що було «складне робоче середовище».



Виробники мікросхем та інші постачальники комп’ютерів повідомили, що попит на смартфони та комп’ютери в усьому світі зменшується, оскільки споживачі борються з побоюваннями рецесії та високою протягом десятиліть інфляцією. М’яке зростання Apple може свідчити про те, що промисловість споживчої електроніки - включно з такими лідерами, як Apple - чекає період повільного зростання або його повної відсутності.



"Ми бачимо інфляцію в нашій структурі витрат", - сказав Кук. - «Ми бачимо це в таких речах, як логістика, заробітна плата та певні кремнієві компоненти, і ми все ще наймаємо, але робимо це на основі свідомості».



Продажі iPhone від Apple перевищили очікування Уолл-стріт, що свідчить про те, що попит на моделі iPhone 13 залишається високим навіть у другій половині річного циклу випуску продукту. Apple зазвичай випускає нові iPhone у вересні, і продажі напередодні падають, оскільки клієнти очікують нових моделей.



«У нас був рекордний рівень перемикачів з Android і ми спостерігали двозначне зростання кількості нових користувачів iPhone», — сказав Кук.

Дохід від iPhone склав 40,67 млрд дол. проти 38,33 млрд дол. за оцінками експетів, але це на 3% більше, ніж у минулому році.



Сфера послуг була найшвидше зростаючим сегментом для Apple протягом кварталу. Він включає щомісячну підписку, платіжні комісії, гарантії, комісію за ліцензування пошуку від Google і дохід від iPhone App Store.



Обсяг послуг зріс понад 12% протягом кварталу, хоча це зниження у порівнянні з 17% зростанням, яке було зафіксовано у другому кварталі, і нижчим від 27% зростання, яке було повідомлено за той самий період минулого року.



Кук сказав, що Apple має 860 мільйонів поточних платних підписок, включаючи тих, хто підписався на додаток, що продається в Apple App Store, на додаток до таких продуктів, як Apple Music і iCloud.

Дохід від послуг зріс на 12% у річному вимірі до 19,60 млрд дол. проти 19,70 млрд дол. оцінок аналітиків.



Продажі Mac не виправдали консенсусних очікувань і впали більш ніж на 10% у порівнянні з минулим роком до 7,38 млрд дол. Кук сказав, що це сталося через обмеження пропозиції та сильний долар.



У квітні Apple попередила, що нестача компонент вплине на доходи від 4 до 8 млрд дол., а веб-сайт Apple показав подовжені терміни доставки для багатьох моделей Mac протягом кварталу.



Продаж iPad впав на 2% до 7,22 млрд дол., але перевершив обережні прогнози Волл-стріт (6,94 млрд дол.), оскільки планшети iPad були однією з продуктових ліній, на думку аналітиків, якій Apple могла б віддати на заклання в умовах дефіциту мікросхем. Кук сказав, що падіння iPad також було викликано обмеженнями пропозиції та сильним курсом долара.



Категорія інших продуктів Apple, до якої входять такі навушники, як AirPods, Apple Watches і динаміки HomePod, знизилася більш ніж на 8% за рік і не виправдала очікувань Волл-стріт.



Бізнес Apple у Великому Китаї, який включає Тайвань і Гонконг, скоротився на 1% у річному вимірі до 14,6 млрд дол. Кук наголосив, що цей результат досягнутий, попри серйозні обмеження Covid, які негативно вплинули на попит.



Валова рентабельність Apple перевищила квітневий прогноз компанії. Apple повідомила про 43,26% валової рентабельності, що перевищує діапазон від 42% до 43%, який компанія пропонувала на початку цього року.



Apple заявила, що протягом кварталу витратила понад 28 млрд дол. на викуп акцій і дивіденди.



Аналітики очікували, що компанія прогнозує на четвертий квартал 1,31 долара прибутку на акцію та майже 90 млрд дол. продажів.

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