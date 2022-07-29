Intel відмовляється від напрямку бізнесу Optane Memory, списуючи півміліарда доларів

29 июля 2022 г., 17:15

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Під час підбиття підсумків роботи Intel у другому кварталі 2022 року голова корпорації Пет Гелсінгер (Pat Gelsinger) повідомив про плани скорочення всього напряму бізнесу Optane Memory. За попередніми оцінками, цей крок обійдеться втратою близько 559 млн дол.



«Ми продовжуємо раціоналізувати наш портфель на підтримку нашої стратегії IDM 2.0. Це включає оцінку продажів підприємств, які або недостатньо прибуткові, або не відповідають нашим стратегічним цілям. Після ретельного розгляду Intel планує припинити майбутню розробку продуктів у рамках свого бізнесу Optane. Ми прагнемо підтримувати клієнтів Optane під час переходу», – прокоментував цю подію представник PR-служби Intel.



Глава Intel нагадав, що з моменту його роботи на цій посаді корпорація продала як не профільні шість напрямків бізнесу, включаючи передачу SK Hynix підрозділу твердотільних накопичувачів. Це дозволило направити 1,5 млрд дол. на розвиток ключових для Intel напрямків.



Серед причин відмови від Optane Memory Гелсінгер відзначив зростальний інтерес ринку до технології CXL, яка також була згадана компанією Micron при її оголошенні про припинення робіт у напрямку 3D XPoint. Нагадаємо, що єдиним майданчиком масового випуску рішень 3D XPoint був завод Micron, який був придбаний нещодавно Texas Instruments.

Стосовно підсумків по другому кварталу слід додати, що Intel отримала чистий збиток у 454 млн дол., притому, що рік тому був чистий прибуток у 5,06 млрд дол.

Весь квартальний виторг Intel у другому кварталі впав на 22% - до 15,32 млрд дол. з минулорічного показника у 19,63 млрд дол.



На початку липня компанія повідомила клієнтів та партнерів, що до кінця цього року підвищить ціни на 15-20% на більшість своєї продукції.

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