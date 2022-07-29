Прийнято закон про функціонування у сфері освіти інтегрованої інформаційної системи АІКОМ

29 июля 2022 г., 15:55

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27 липня «Верховна Рада України» ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування інтегрованих інформаційних систем у сфері освіти» (№7396).

Відповідно до прийнятого документа, в Україні започатковується цифрова взаємодія між органами управління освітою всіх рівнів, закладами, установами та учасниками освітнього процесу, що буде реалізовуватися на базі програмно-апаратного комплексу «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту» (АІКОМ).

«Закон спрямований на пришвидшення цифрової трансформації освіти. АІКОМ дозволить спростити роботу вчителя зі шкільною документацією, паперовою звітністю, а також забезпечить супровід і поступове переведення ключових управлінських процесів у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти в електронний формат. Важливим нововведенням також є те, що на базі системи передбачається здійснення обліку дітей дошкільного та шкільного віку, учасників освітнього процесу та суб’єктів освітньої діяльності», – зазначив Сергій Шкарлет, міністр освіти та науки.

АІКОМ буде взаємодіяти з іншими ключовими державними інформаційно-комунікаційними системами та публічними електронними реєстрами у сфері освіти, зокрема, «Єдиною державною електронною базою з питань освіти», «Єдиним державними демографічним реєстром», «Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців і громадських формувань», «Державним реєстром актів цивільного стану громадян», «Державним реєстром загальнообов’язкового державного соціального страхування» тощо.

Завдяки інформаційній взаємодії учасники освітнього процесу зможуть оперативно та якісно приймати управлінські рішення, формувати та реалізувати освітню політику, зокрема й з питань розподілу та перерозподілу міжбюджетних трансфертів із державного місцевим бюджетам, замовлення підручників, документів про освіту, зарахування, відрахування, переведення здобувачів освіти.

Важливо зазначити, що обробка персональних даних в АІКОМ здійснюється відповідно до закону «Про захист персональних даних», усі дані та інформація захищені відповідно до вимог законодавства.

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