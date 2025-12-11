Квартальні показники Oracle не дотягнули до прогнозних

11 декабря 2025 г., 11:45

Компанія Oracle представила результати за другий квартал фінансового року.

Наглядачі відзначають, що показники не дотягнули до очікувань і це може свідчити про певне охолодження корпоративних витрат на її хмарні послуги на тлі загальних побоювань щодо "бульбашки" на ринку штучного інтелекту. Акції компанії впали на 5,5% на розширених торгах після оголошення результатів.



Oracle повідомила про загальну виручку за другий квартал у розмірі 16,06 млрд дол., тоді як середній прогноз аналітиків, зібраний LSEG, становив 16,21 млрд дол. Водночас, скоригований прибуток Oracle за квартал становив $2,26 на акцію. Цей прибуток включав одноразовий дохід у розмірі 2,7 млрд дол. до оподаткування від продажу частки в розробнику чипів Ampere Computing. У березні SoftBank придбав цю компанію за 6,5 млрд дол.



Голова Oracle Ларрі Еллісон (Larry Ellison) пояснив продаж цієї частки тим, що "ми більше не вважаємо стратегічним для нас продовжувати розробляти, виробляти та використовувати наші власні чипи у наших хмарних дата-центрах".



Найбільш вражаючі результати компанія продемонструвала у сфері інфраструктури. Виручка сегменту хмарної інфраструктури (IaaS) зросла на 52%, а споживання графічних процесорів в інфраструктурному бізнесі зросло на 336% за квартал. Доходи від Fusion Cloud ERP зросли на 18% до 900 млн дол., а NetSuite Cloud ERP – на 20% до тих самих 900 млн дол.



Завдяки рекордному попиту, загальна сума зобов'язань Oracle за контрактами (RPO) зросла на 50% до безпрецедентних 97 млрд дол.

