IT-Enterprise покращить ефективність виробничого планування та управління румунської PGA Electric

Компанія IT-Enterprise розпочинає другий етап цифрової трансформації виробничих процесів румунського виробника кабельної продукції PGA Electric, одного з лідерів галузі з оборотом понад 38 млн євро та більш як 3000 клієнтів у країнах Європи.

На першому етапу, реалізованому у 2024 році протягом восьми місяців, було приділено увагу створенню єдиної цифрової бази виробничих даних, автоматизації підготовки виробництва та оптимізації собівартості матеріалів. У рамках впровадження ERP-рішень IT-Enterprise забезпечено точне моделювання витрат на нові продукти та угоди. За оцінками IT-Enterprise, це дало змогу PGA Electric скоротити виробничі витрати на 0,5-2% та підвищити продуктивність – ефект, що є особливо важливим для компаній, які працюють з індивідуальними партіями кабельно-дротової продукції.

Другий етап цифрової трансформації зосереджений на підвищенні ефективності виробничого планування та управління. Серед ключових задач – оптимізація планування та моделювання альтернативних сценаріїв, онлайн-моніторинг і контроль виконання замовлень, скорочення виробничих циклів і збільшення випускної потужності завдяки подальшій цифровізації процесів. На рівні управління підприємством проєкт спрямований на зменшення запасів, підвищення прозорості операцій і мінімізацію впливу людського чинника.

Тривалість другого етапу становить близько шести місяців. Після його завершення компанії планують подальше масштабування цифрових рішень для оптимізації виробничих процесів PGA Electric.

