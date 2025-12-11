Норвегія внесла у Фонд підтримки енергетики України понад 77 млн євро

11 декабря 2025 г., 10:25

Заступник Міністра енергетики України Микола Колісник провів зустріч із радницею-посланницею Посольства Королівства Норвегії в Україні Крістін Енстад. Під час зустрічі сторони обговорили поточний прогрес у співпраці між країнами у енергетичній сфері, а також окреслили пріоритетні напрямки для подальшого зміцнення енергетичної безпеки України в умовах постійних атак росії.



Як відзначив Микола Колісник, для України постійна підтримка міжнародних партнерів є критично важливою для збереження стійкості протягом усього опалювального сезону. Співпраця з Норвегією наразі здійснюється у декількох напрямах й Україна зацікавлена в їх посиленні – зокрема, це закупівля додаткових обсягів природного газу, постачання енергетичного обладнання для швидкого відновлення та формування стратегічних резервів, а також будівництво обʼєктів розподіленої генерації.



Щодо додаткових обсягів газу, для екстрених зимових закупівель, Україні вже вдалося залучити майже 1,3 млрд євро міжнародної допомоги, з яких 127 млн євро надала Норвегія. Внесок Королівства у Фонд підтримки енергетики України становить понад 77 млн євро. За ці кошти реалізується низка проєктів розподіленої генерації на місцях, а також закуплено необхідне газоперекачувальне обладнання.



Під час зустрічі сторони обговорили поточні потреби енергетичного сектору України з огляду на постійні масовані обстріли росією енергетичної інфраструктури та можливості масштабування допомоги від норвезьких колег у питаннях закупівлі газу, постачання обладнання для відновлення газової інфраструктури та систем генерації й розподілу електроенергії. Домовилися продовжити тісну комунікацію та напрацювати подальші кроки для посилення допомоги.

