 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Міжнародна асоціація етичного розвитку AI відзначила внесок України

4 декабря 2025 г., 12:35

Міжнародна асоціація етичного розвитку AI відзначила внесок України

Міжнародна асоціація AI Ethics and Integrity International Association (AIEI) відзначила внесок України у прозорий, відповідальний та безпечний розвиток штучного інтелекту. В рамках конференції AI Horizon 2025 експерти високо оцінили український проєкт – Sandbox для AI та блокчейн-стартапів.

Sandbox – це державна «пісочниця», в якій зароджуються українські технології. У ній компанії можуть тестувати свої продукти, навіть якщо для них ще немає чітких законів. Це дозволяє бізнесу розвиватися, а державі – контролювати, щоб нові технології були безпечними.

AIEI – організація, яка об’єднує глобальну спільноту експертів для просування стандартів етичного штучного інтелекту. Вона займається формуванням відповідальної політики у сфері AI, обміном знаннями між різними індустріями та підтримкою інновацій, що базуються на принципах чесності й безпеки.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  