Міжнародна асоціація етичного розвитку AI відзначила внесок України

4 декабря 2025 г., 12:35

Міжнародна асоціація AI Ethics and Integrity International Association (AIEI) відзначила внесок України у прозорий, відповідальний та безпечний розвиток штучного інтелекту. В рамках конференції AI Horizon 2025 експерти високо оцінили український проєкт – Sandbox для AI та блокчейн-стартапів.

Sandbox – це державна «пісочниця», в якій зароджуються українські технології. У ній компанії можуть тестувати свої продукти, навіть якщо для них ще немає чітких законів. Це дозволяє бізнесу розвиватися, а державі – контролювати, щоб нові технології були безпечними.

AIEI – організація, яка об’єднує глобальну спільноту експертів для просування стандартів етичного штучного інтелекту. Вона займається формуванням відповідальної політики у сфері AI, обміном знаннями між різними індустріями та підтримкою інновацій, що базуються на принципах чесності й безпеки.

