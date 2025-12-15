TrendForce фіксує зростання квартальних доходів виробників чипів до 45,1 млрд дол.

15 декабря 2025 г., 10:25

Останнє дослідження TrendForce показує, що світова індустрія виробництва мікросхем продовжувала отримувати значний прибуток у третьому кварталі 2025 року. Це було зумовлено високим попитом на технології АІ у високопродуктивних обчисленнях (HPC) та новими чипами і периферійними компонентами для споживчої електроніки.



Дохід сегменту переважно формувався за рахунок передових технологічних процесів 7 нм і детальніше, а також за рахунок високоцінних кремнієвих пластин. Китайські компанії також розширили свій бізнес через диверсифікацію ланцюгів поставок. У результаті, загальний дохід 10 найбільших ливарних компаній світу збільшився на 8.1% порівняно з попереднім кварталом і склав майже 45,1 млрд дол.



TrendForce зазначає, що очікування щодо попиту у 2026 році стали обережними на тлі геополітичних проблем. Крім того, дефіцит DRAM та щоквартальне підвищення цін із середини цього року продовжують створювати навантаження на собівартість кінцевої продукції. Хоча сегменти автомобільної та промислової автоматизації готуються відновити запаси до кінця 2025 року, зростання завантаженості потужностей з випуску напівпровідників у четвертому кварталі буде обмеженим. Як наслідок, прогнозується значне уповільнення зростання доходів серед топ-10 компаній.



Лідер галузі TSMC повідомила, що її дохід у третьому кварталі був підтриманий високим попитом на смартфони та HPC. Оскільки Apple агресивно нарощувала запаси для нових iPhone, а платформа Blackwell від NVIDIA вийшла на пік масового виробництва, обсяги поставок пластин та середні відпускні ціни (ASP) зросли. Дохід TSMC зріс на 9,3% перевищивши 33 млрд дол., і це збільшило її частку ринку до 71%.



Загальна завантаженість потужностей Samsung трохи зросла порівняно з попереднім кварталом, але це мало обмежений вплив на дохід. Продажі Samsung Foundry залишилися приблизно на рівні 3,184 млрд дол., зберігши частку ринку 6,8% та друге місце.



Тим часом SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) продемонструвала покращення у завантаженості, поставках пластин та ASP, що призвело до зростання її доходу на 7,8% QoQ до 2,382 млрд дол. і закріпило за компанією третє місце.



На четвертому місці UMC (United Microelectronics Corporation) отримала вигоду від попиту на периферійні чипи, які використовуються в нових моделях смартфонів та ПК/ноутбуків, а також від ранніх замовлень від європейських та американських клієнтів. Це скромно підвищило загальну завантаженість на процесах зрілих технологій, збільшивши дохід на 3,8% QoQ до майже 1,98 млрд дол. та забезпечивши частку ринку 4,2%.



GlobalFoundries також повідомила про незначне збільшення поставок пластин, пов'язане із поповненням запасів до запуску нових смартфонів та ПК. Однак одноразове коригування ASP призвело до того, що дохід залишився практично незмінним - 1,69 млрд дол. Компанія зберегла п’яту позицію, але її частка ринку знизилася до 3,6% на тлі посилення конкуренції.



HuaHong Group повідомила про дохід понад 1,21 млрд дол., з часткою ринку 2,6% та шостим місцем. Її дочірня компанія HHGrace виграла від поступового нарощування потужностей 12-дюймових пластин та поставок високоцінних пластин.



Vanguard посіла сьоме місце з доходом 412 млн дол. (зростання на 8,9% QoQ) завдяки зростаючому попиту на PMIC (мікросхеми управління живленням) для нових смартфонів та ПК/ноутбуків.



Nexchip обійшла Tower і посіла восьме місце, продемонструвавши зростання на 12,7% QoQ до 409 млн дол. доходу. Це зростання було підтримано високим попитом на споживчі DDIC (драйвери дисплеїв), CIS та PMIC перед запуском нових продуктів, а також розширенням клієнтської бази в рамках тренду «Китай для Китаю».



Tower, незважаючи на зростання доходу на 6,5% QoQ до 396 млн дол., опустилася на дев’яте місце.



PSMC, завдяки збільшенню попиту на пластини для DRAM та кращим цінам на ливарні послуги, повідомила про дохід 363 млн дол. (зростання на 5,2% QoQ) і зайняла десяту позицію.

