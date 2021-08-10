Корейские инженеры совместили в одном транзисторе функции нейрона и синапса

10 августа 2021 г., 15:55

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Нейроморфная техника привлекает большое внимание своей ИИ-функциональностью и сверхнизким энергопотреблением. Однако, поскольку нейроны, генерирующие спайки, и синапсы, запоминающие связь между двумя нейронами, построены на цифровых или аналоговых схемах, они занимают слишком большой объём и не могут хорошо масштабироваться из-за снижения эффективности и роста затрат.

Чтобы решить эту проблему, исследовательская группа Корейского продвинутого института наук и технологии (KAIST) имитировала поведение биологических нейронов и синапсов с помощью одного транзистора и интегрировала их вместе на 8-дюймовую пластину.

Изготовленные в KAIST нейроморфные транзисторы имеют ту же структуру, что и массово выпускаемые сегодня транзисторы для памяти и логики, однако впервые могут совмещать в себе функции как нейрона, так и синапса.

Это исследование было опубликовано в Science Advances 4 августа. В статье исследовательская группа также продемонстрировала способность своего масштабируемого нейроморфного оборудования распознавать текст и изображения лица.

«За счет взаимной интеграции однотранзисторных нейронов и синапсов на одной пластине с использованием стандартного процесса КМОП, была улучшена стоимость нейроморфного оборудования, что ускорит его коммерциализацию», — добавил первый автор Хан Джун-Кю (Joon-Kyu Han).

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