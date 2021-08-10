 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 30 (1277)

01.08 - 08.08

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

TP-Link начала поставки гигабитного маршрутизатора Archer C64 по цене 999 грн

10 августа 2021 г., 16:35
0 
 

TP-Link начала поставки гигабитного маршрутизатора Archer C64 по цене 999 грн

Украинское представительство TP-Link объявило о начале продаж в нашей стране нового маршрутизатора Archer C64, который работает в двух диапазонах Wi-Fi, оснащен 4 гигабитными портами, а также оснащен технологиями MU-MIMO и Beamforming.

Новый маршрутизатор поддерживает стандарт 801.11ac и работает в двух диапазонах – 2,4 ГГц и 5 ГГц. Для новинки заявлена скорость Wi-Fi соединения до 867 Мбит/с на частоте 5 ГГц и до 400 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц, тогда как у большинства конкурирующих устройств этот показатель составляет 300 Мбит/c.
 
Четыре гигабитных LAN-порта помогут напрямую подключить к устройству ноутбук, ПК или современный телевизор. Также у маршрутизатора есть гигабитный WAN-порт, предназначенный для посоединения интернет-кабеля.

TP-Link начала поставки гигабитного маршрутизатора Archer C64 по цене 999 грн

Наличие в Archer C64 технологии MU-MIMO обеспечивает быстрый обмен данными с большим количеством подключенных устройств и содит к минимуму задержки соединения. Четыре внешние антенны делают сигнал беспроводной сети более стабильным и помогают расширить площадь покрытия, а технология Beamforming направляет концентрированный Wi-Fi сигнал в сторону подключенных устройств, которые находятся далеко либо имеют сравнительно небольшую мощность.

При необходимости Archer C64 может работать в режиме точки доступа, настраивается  с помощью фирменного приложения Tether для Android и iOS, поддерживает технологию Smart Connect и функцию родительского контроля. Компактность новинки сводит до минимума необходимость в свободном месте для его установки.

Рекомендованная розничная цена TP-Link Archer C64 составляет 999 грн.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  