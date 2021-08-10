TP-Link начала поставки гигабитного маршрутизатора Archer C64 по цене 999 грн

10 августа 2021 г., 16:35

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Украинское представительство TP-Link объявило о начале продаж в нашей стране нового маршрутизатора Archer C64, который работает в двух диапазонах Wi-Fi, оснащен 4 гигабитными портами, а также оснащен технологиями MU-MIMO и Beamforming.



Новый маршрутизатор поддерживает стандарт 801.11ac и работает в двух диапазонах – 2,4 ГГц и 5 ГГц. Для новинки заявлена скорость Wi-Fi соединения до 867 Мбит/с на частоте 5 ГГц и до 400 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц, тогда как у большинства конкурирующих устройств этот показатель составляет 300 Мбит/c.



Четыре гигабитных LAN-порта помогут напрямую подключить к устройству ноутбук, ПК или современный телевизор. Также у маршрутизатора есть гигабитный WAN-порт, предназначенный для посоединения интернет-кабеля.

Наличие в Archer C64 технологии MU-MIMO обеспечивает быстрый обмен данными с большим количеством подключенных устройств и содит к минимуму задержки соединения. Четыре внешние антенны делают сигнал беспроводной сети более стабильным и помогают расширить площадь покрытия, а технология Beamforming направляет концентрированный Wi-Fi сигнал в сторону подключенных устройств, которые находятся далеко либо имеют сравнительно небольшую мощность.



При необходимости Archer C64 может работать в режиме точки доступа, настраивается с помощью фирменного приложения Tether для Android и iOS, поддерживает технологию Smart Connect и функцию родительского контроля. Компактность новинки сводит до минимума необходимость в свободном месте для его установки.



Рекомендованная розничная цена TP-Link Archer C64 составляет 999 грн.

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