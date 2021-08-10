FlyTrap обманом выманивает учётные данные у пользователей Facebook

10 августа 2021 г., 15:15

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Описанное экспертами фирмы Zimperium вредоносное ПО FlyTrap использует приемы социальной инженерии для взлома учётных записей Facebook. Как сообщается, FlyTrap происходит из Вьетнама, и начиная с марта количество его жертв уже превысило 10 000.



FlyTrap распространяется через Android-приложения, которые предоставляют бесплатные коды купонов Netflix, купоны Google AdWords и голосование за лучшую футбольную команду или игрока. После установки такое приложение отображает высококачественные страницы для налаживания взаимодействия с жертвой, а затем просит её войти в свою учётную запись Facebook, чтобы проголосовать или получить код купона.



После того, как исследователи передали сведения о FlyTrap компании Google, вредоносное ПО было обнаружено и удалено из Google Play, но оно по-прежнему доступно в других, незащищенных репозиториях приложений.



FlyTrap использует инъекцию JavaScript для открытия легальной web-страницы внутри WebView. Сценарий настроен с возможностью извлечения информации, такой как файлы cookie, данные учётной записи пользователя, местоположение и IP-адрес.



Сету Кулкарни (Setu Kulkarni), вице-президент по стратегии фирмы NTT Security AppSec Solutions, назвал FlyTrap отличным сочетанием нескольких «уязвимостей»: склонности человека нажимать, не думая, программной недоработки, разрешающей инъекцию JS, открытого доступа к мета-данным, таким как местоположение и, наконец, кредита доверия, получаемого путём сомнительной ассоциации с такими брендами, как Google, Netflix и т.д.



Хэнк Шлесс (Hank Schless), старший менеджер по решениям безопасности компании Lookout, отмечает, что ту же тактику можно использовать для кражи корпоративных учётных данных в атаках, нацеленных на платформы совместной работы, такие как Google Workspace или Microsoft 365.



«Интеграция мобильной аналитики угроз с брокером безопасности облачного доступа и возможностями сетевого доступа с нулевым доверием – единственный способ полностью защитить вашу корпоративную организацию в сегодняшнем сложном ландшафте угроз», – добавил он.



FlyTrap это пример того, что даже при отсутствии явных технических уязвимостей в системе остаётся эффективный вектор атаки – сам пользователь. Продолжая становиться всё более связанными через Интернет, мы должны приучить себя к необходимости проведения хотя бы элементарного исследования, прежде чем просто переходить по любезно предоставленным ссылкам.

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