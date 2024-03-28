 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

«Київстар» підготував для нових бізнес-клієнтів спецумови на пакети зв'язок плюс хмарні сервіси

28 марта 2024 г., 13:35
0 
 

До кінця весни нові бізнес-клієнти «Київстар» зможуть підключити послуги мобільного або фіксованого зв’язку разом з ліцензіями Microsoft 365 та отримати загальну знижку до 20% від початкової ціни на послуги. Для цього необхідно підключити ліцензії Microsoft 365 і, як мінімум, одну з цих послуг: мобільні тарифи, IP-телефонію або інтернет.

«Ми прагнемо надавати комплексні рішення, які допомагають українському бізнесу. Наша 26-річна експертиза, системні інвестиції в оновлення сервісів і покриття мережі, а також статус офіційного сертифікованого партнера Microsoft дозволяють нам забезпечити єдиний технічний супровід для всіх рішень. Поєднання послуг фіксованого й мобільного зв’язку та хмарних сервісів задовольнятиме потреби компаній на різних етапах розвитку – від невеликого ФОП до великих системних компаній», – коментує Костянтин Вечір, директор з розвитку бізнесу на корпоративному ринку «Київстар».

Анонсовані умови діятимуть протягом 12 місяців з дати підключення послуг. Фактичний розмір пропозиції буде розраховано, виходячи з обраних для підключення сервісів та індивідуальних потреб клієнта.

«Київстар» підготував для нових бізнес-клієнтів спецумови на пакети зв'язок плюс хмарні сервіси

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  