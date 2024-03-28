«Київстар» підготував для нових бізнес-клієнтів спецумови на пакети зв'язок плюс хмарні сервіси

28 марта 2024 г., 13:35

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До кінця весни нові бізнес-клієнти «Київстар» зможуть підключити послуги мобільного або фіксованого зв’язку разом з ліцензіями Microsoft 365 та отримати загальну знижку до 20% від початкової ціни на послуги. Для цього необхідно підключити ліцензії Microsoft 365 і, як мінімум, одну з цих послуг: мобільні тарифи, IP-телефонію або інтернет.

«Ми прагнемо надавати комплексні рішення, які допомагають українському бізнесу. Наша 26-річна експертиза, системні інвестиції в оновлення сервісів і покриття мережі, а також статус офіційного сертифікованого партнера Microsoft дозволяють нам забезпечити єдиний технічний супровід для всіх рішень. Поєднання послуг фіксованого й мобільного зв’язку та хмарних сервісів задовольнятиме потреби компаній на різних етапах розвитку – від невеликого ФОП до великих системних компаній», – коментує Костянтин Вечір, директор з розвитку бізнесу на корпоративному ринку «Київстар».

Анонсовані умови діятимуть протягом 12 місяців з дати підключення послуг. Фактичний розмір пропозиції буде розраховано, виходячи з обраних для підключення сервісів та індивідуальних потреб клієнта.

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