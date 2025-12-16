 
Київстар за 347,57 млн грн купує сонячну електростанцію потужністю 13 МВт

16 декабря 2025 г., 15:25
Компанія Київстар оголосила про придбання 100% корпоративних прав «Санвін 11» – власника української сонячної електростанції потужністю близько 13 МВт. За попередніми оцінками, CЕС спроможна виробляти електроенергію, що дорівнює близько 4% річного споживання Київстар. Вартість угоди склала 347,57 млн грн.

Ця інвестиція відкриває новий стратегічний напрям діяльності Київстар – розвиток власних генеруючих потужностей, і дозволить диверсифікувати джерела енергії та зменшити операційні ризики, пов’язані з нестабільністю енергопостачання.

«Інвестиції у відновлювану енергетику – це стратегічний крок, який підвищить надійність нашої мережі. Ми прагнемо впроваджувати рішення, що роблять наші сервіси енергонезалежним і водночас сприятимуть розвитку енергетичного потенціалу країни», – зазначив Олександр Комаров, СЕО Київстар.

Електроенергія, яку вироблятиме СЕС, буде постачатися до об’єднаної енергосистеми України відповідно до чинних ринкових і регуляторних правил, що дозволить Київстар частково мінімізувати ризики, пов’язані з коливаннями цін на електроенергію.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

