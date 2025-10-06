Київстар попереджає про можливе тимчасове погіршення якості зв’язку через масштабну модернізацію

6 октября 2025 г., 16:25

Національний оператор електронних комунікацій Київстар наразі реалізовує масштабний проєкт з модернізації телеком-мережі, який триватиме упродовж 2025-2026 років. Його мета – підвищення якості сервісу, збільшення ємності 4G-мережі, а також підготовка інфраструктури до впровадження мобільного зв’язку п’ятого покоління.

Модернізація мережі – це комплекс технічних заходів, спрямованих на оновлення й розвиток інфраструктури, підвищення якості зв’язку та обслуговування абонентів. Вона передбачає заміну обладнання, оновлення радіомодулів тощо.

Київстар модернізує телеком-інфраструктуру систематично. Водночас цього разу йдеться про планове масштабне оновлення обладнання, яке забезпечить ще вищу якість зв’язку та нові можливості для абонентів.

У першу чергу компанія модернізує технологічні майданчики (телеком-сайти) з найбільшим навантаженням – за кількістю абонентів і обсягом переданих даних. Використання сучаснішого обладнання дозволить збільшити ємність мережі та швидкість передачі даних. Крім того, з’явиться можливість активувати додаткові програмні функції, наприклад ті, що дають змогу передавати значно більше даних за той самий час. Завдяки цьому швидкість завантаження даних зростатиме, а якість зв’язку залишатиметься стабільною навіть за умови високого навантаження на мережу. Вже зараз компанія аналізує перші результати проведених робіт. Оскільки модернізація стартувала з тих майданчиків, де потреба в оновленні була найбільшою, на таких сайтах спостерігається зростання швидкості передачі даних приблизно на 30%, а ємності мережі – орієнтовно на 50%.

У процесі заміни обладнання та переналаштування мережі в окремих районах можливі короткочасні зміни у швидкості мобільного інтернету, якості дзвінків та тимчасове зниження радіопокриття. Це робочий етап модернізації, що у майбутньому дозволить забезпечити ще вищу стабільність і якість послуг.

