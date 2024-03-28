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Стартував проєкт ЄС DigiUni з розвитку вищої освіти в Україні

28 марта 2024 г., 12:35
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Проєкт DigiUni «Цифровий університет – Відкрита українська ініціатива» є ініціативою ЄС з розвитку вищої освіти в Україні в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення. Його мета – забезпечити безперервну, якісну, інклюзивну та прозору освіту незалежно від місцеперебування студентів і викладачів, використовуючи цифрові інновації.

Також DigiUni спрямований на підтримку студентів, які продовжили навчання в країні під час воєнного стану. Крім того, проєкт сприятиме зміцненню зв’язків між українськими університетами, їхніми студентами й викладачами, які були змушені залишити Україну.

25 березня у Києві відбулася установча зустріч з представниками університетів та організацій із Франції, Німеччини, Іспанії, Чехії та Польщі, 10 українських університетів-членів консорціуму, «Міністерства цифрової трансформації України», «Міністерства освіти і науки», «Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти» та «Української асоціації ІТ-професіоналів». Під час зустрічі обговорили особливості реалізації проєкту, строки та результати за кожним етапом, зміст і план проведення тренінгів та інших запланованих заходів до 2027 року.

Нагадаємо, у 2023 році «Європейська комісія» відкрила спеціальне вікно можливостей для України в межах програми «Еразмус+» у відповідь на виклики, з якими зіткнулася українська вища освіта через повномасштабне вторгнення. За результатами спеціального конкурсу проєкт DigiUni було відібрано для фінансування програмою ЄС «Еразмус+».

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